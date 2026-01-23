FC 08 Villingen Marco Ehmann: Ein echter „Typ“ – warum Marco Ehmann zurück in seiner Heimat ist

Der FC 08 und der Defensiv-Allrounder – das könnte passen. Der 25-Jährige hat bereits eine beeindruckende Vita. Was sich der Oberligist für das Reutlinger Turnier vornimmt.

Den ersten Test – am Donnerstagabend gegen den SC Hofstetten (5:0) – kann der FC 08 als „gelungen“ abhaken. „Nicht mehr und nicht weniger“, betonte Interimscoach Matthias Uhing nach dem Schlusspfiff. Der Pädagoge lobt zwei Aspekte: „Die Jungs haben unseren Plan exakt umgesetzt. Wir haben ein sehr gutes Pressing gespielt. Aber es besteht kein Anlass zur Euphorie, wir arbeiten intensiv weiter.“

Erfreut zeigt sich Matthias Uhing über den aktuellen Fitnessstand des Teams nach der ersten Trainingswoche. Die 20 Feldspieler lieferten auf dem Kunstrasen in Biberach ein großes Laufpensum ab und strahlten jede Menge Spielfreude aus.

Der dreifache Torschütze Marcel Sökler zeigte sich ebenfalls einverstanden mit der Leistung seines Teams im ersten Testspiel: „Hofstetten wollte mitspielen, aber wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gepresst und die Tore gemacht. Unser erster Auftritt war in Ordnung.“

Das Turnier in Reutlingen

Der FC 08 nimmt an diesem Samstag an einem Vorbereitungsturnier des württembergischen Verbandsliga-Tabellenführers Young Boys Reutlingen um den „Mare e Monti-Cup“ an der Kreuzeiche teil.

Zunächst trifft der Oberligist aus Villingen im ersten Halbfinale ab 11 Uhr auf die Bundesliga-A-Junioren des VfB Stuttgart. Im zweiten Halbfinale (ab 12.30 Uhr) stehen sich die Young Boys und Oberligist FSV Bietigheim-Bissingen gegenüber.

Das Spiel um Platz drei ist für 14 Uhr angesetzt. Ab 15.15 Uhr läuft das Finale.

Matthias Uhing plant, wieder alle Spieler mitzunehmen „und vielleicht wie in Biberach mit zwei fast kompletten Teams die beiden Partien zu bestreiten. Die Aufgaben in Reutlingen werden anspruchsvoll“, so der 08-Interimscoach. Ob bis dahin Stammkeeper Andrea Hoxha seinen Infekt überwunden hat, er fehlte in Hofstetten, ist offen.

Marco Ehmann

Weiterhin dabei ist „Probespieler“ Marco Ehmann, der gegen Hofstetten als Außenverteidiger die zweite Halbzeit bestritt. Eine Entscheidung, ob der 25-Jährige bis zum Saisonende fest verpflichtet wird, soll in der kommenden Woche fallen. Klar ist: Marco Ehmann ist auf dem Platz sehr präsent, ein echter „Typ“, wie es vor Jahren bei den Nullachtern zum Beispiel ein Patrick Peters war.

08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan zeigt sich angetan von den Qualitäten des früheren Profis. „Wir werden sehen. Marco würde sicherlich gut zu unserem Team passen.“

Bittere Rückschläge

Marco Ehmann selbst, der Bruder von Torhüter Kevin Ehmann, hat eine harte Zeit hinter sich. Vor zwei Jahren musste die Familie den Tod des Vaters verkraften. In der vergangenen Saison zog sich Marco Ehmann – im Dienste des polnischen Erstligisten FKS Stal Mielec – einen Kreuzbandriss zu. Im vergangenen Sommer musste bei ihm ein Tumor in der Schilddrüse entfernt werden. Nach sehr erfolgreichen Jahren in der Fußball-Ausbildung beim SSV Reutlingen, beim SC Freiburg und Borussia Dortmund sowie seinen Profistationen bei Dinamo Bukarest, dem Zypern-Erstligisten Enos Paralimniou, bei Stal Mielec plus seinen Einsätzen bei der rumänischen U21-Nationalmannschaft lernte Marco Ehmann erstmals auch die Schattenseiten des Lebens kennen.

Die Familie als Ruhepol und Rückzugsort

„Deshalb war es für mich sehr wichtig, meine Ruhe wieder daheim in Spaichingen zu finden. Ich war elf Jahre lang von zu Hause weg. Ich brauchte diese Rückkehr, um auch für meine Familie da zu sein.“

Nun fühlt sich Marco Ehmann wieder absolut fit. Nach den Gesprächen mit 08-Vorstand Freddy Bruno und Marcel Yahyaijan, die ihm zuletzt den geplanten Zukunftsweg der Nullachter aufzeigten, würde der Defensiv-Allrounder gerne zum FC 08 kommen, „wenn das Paket insgesamt passt“.

Momentan hilft Marco Ehmann seinem Bruder Kevin in der Fußballschule in Spaichingen. 80 Kinder und Jugendliche mischen dort bereits mit. Das Projekt boomt. Sonnige Tage nach einer für die Familie Ehmann nicht einfachen Zeit.