FC 08 Villingen Marco Ehmann: Ein echter „Typ“ – warum Marco Ehmann zurück in seiner Heimat ist

Der FC 08 und der Defensiv-Allrounder – das könnte passen. Der 25-Jährige hat bereits eine beeindruckende Vita. Was sich der Oberligist für das Reutlinger Turnier vornimmt.
Den ersten Test – am Donnerstagabend gegen den SC Hofstetten (5:0) – kann der FC 08 als „gelungen“ abhaken. „Nicht mehr und nicht weniger“, betonte Interimscoach Matthias Uhing nach dem Schlusspfiff. Der Pädagoge lobt zwei Aspekte: „Die Jungs haben unseren Plan exakt umgesetzt. Wir haben ein sehr gutes Pressing gespielt. Aber es besteht kein Anlass zur Euphorie, wir arbeiten intensiv weiter.“