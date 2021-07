1 Marcel Yahyaijan kehrte erfolgreich vom DFB-Lehrgang zurück. Foto: Marc Eich

Große Freude für Villingens Coach Marcel Yahyaijan (28). Der Prüfungsstress neben dem Saisonvorbereitungsalltag ist für ihn erst einmal zu Ende. Der Oberliga-Trainer hat seinen DFB-Lehrgang zur A-Lizenz in Kamen(Sportschule Kaiserau) erfolgreich in dieser Woche abgeschlossen. "Ich freue mich sehr. Es waren für mich zuletzt zeitlich schon sehr eng getaktete Wochen", möchte Marcel Yahyaijan mittelfristig dann auch die Lizenz zum Fußball-Lehrer in Angriff nehmen.

Mit seinem Villinger Team absolviert er am Sonntag (14 Uhr) daheim den zweiten Vorbereitungstest gegen den württembergischen Verbandsligisten VfB Friedrichshafen. Patrick Peters (Handfraktur) und Lars Czerwonka (Kreuzbandriss) werden fehlen. "Wir haben in dieser Woche sehr hart trainiert. Diese Intensität wollen wir nun auch in unserem Spiel gegen Friedrichshafen zeigen", plant Marcel Yahyaijan am Sonntag den Einsatz von rund 16 Akteuren.