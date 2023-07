Die Nullachter gewinnen in Fahrnau souverän mit 3:1. Torhüter Dennis Klose und Ergi Alihoxha kommen jeweils zu ihren ersten Einsätzen in der Vorbereitung.

Der FC 08 Villingen bleibt auch nach seinem fünften Testspiel (vier Siege/ein torloses Remis gegen die TSG Balingen) in dieser Vorbereitung ungeschlagen. Vor 100 Zuschauern gewannen die Nullachter am Samstagnachmittag in Fahrnau/Schopfheim gegen den Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach sicher mit 3:1 (1:0).

Villingens neuer Angreifer Marcel Sökler (3./60./68.) erzielte dabei alle drei Treffer des Oberligisten. Das erste frühe Tor fiel nach einer sehenswerten Angriffskombination des FC 08. Das 2:0 war ein Kopfball nach einem Freistoß von Kapitän Tevfik Ceylan. Das 3:0 resultierte aus einem tollen Außenspannschuss der neuen Nummer 10. Die Lörracher kamen erst in der 89. Minute zum Ehrentreffer durch einen abgefälschten Schuss von Paolo Disanto.

Was im fünften Test auffällt

Auf Villinger Seite gab es drei bemerkenswerte Dinge am Samstag.

Erstens: Torhüter Dennis Klose (1. Halbzeit) und Ergi Alihoxha (im zweiten Durchgang) kamen zu ihren ersten Einsätzen – nach Trainingsrückständen – in dieser Testphase. Beide 08-Leistungsträger überzeugten und bekamen von ihrem Coach Ryszard Komornicki auch jeweils ein Lob.

Zweitens: Immer mehr kristallisieren sich zumindest sieben, acht Spieler – siehe die Anfangsformation – heraus, die auch in zwei Wochen beim Oberliga-Start daheim gegen den VfR Mannheim in der Startelf stehen könnten.

Drittens: Innenverteidiger Franck Bonny und Angreifer Abdu M’Boob spielten erneut unter dem Begriff „Probespieler“. Sportvorstand Denis Stogidiannis betonte aber am Samstagabend, „dass wir nun in beiden Fällen vor einer Entscheidung stehen. Es wird auch über beide Spieler am Wochenende noch mit dem Trainer ein umfangreiches, abschließendes Gespräch geben“.

Das Fazit von Ryszard Komornicki

Der neue 08-Coach ist viel zu sehr Perfektionist, als dass er gegen Lörrach rundum mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden gewesen wäre. Sein Fazit: „Positiv ist, dass unsere Entwicklung stimmt und die Spieler hervorragend mitziehen. Ich berücksichtige heute auch, dass wir eine sehr intensive Woche wieder hinter uns hatten und wir hier bei erneut sehr warmen Temperaturen spielten.“

Seine Kritikpunkte: „Wir haben heute – anders wie am Montag gegen die TSG Balingen – im Spiel gegen den Ball nicht kompakt genug gearbeitet. Unsere Abstände haben nicht gestimmt, wir haben uns bei Angriffaktionen der Lörracher zu sehr in die Breite ziehen lassen. Das Gegentor hat mich am Ende deshalb geärgert. Wir müssen dynamischer im Umschaltspiel werden und unsere guten Torchancen gegen Lörrach besser nutzen. Wir brauchen aber auch weiterhin die Zeit, diese Dinge zu verbessern.“

Wie es weitergeht

Die Villinger Spieler haben nun zwei Tage frei, um ihre Akkus wieder etwas aufzuladen. Ihre Saisongeneralprobe findet am kommenden Samstag beim Regionalligisten Bahlinger SC (14 Uhr) statt.

Übrigens wurde das erste Pokalspiel der Nullachter, das am Mittwoch, 2. August, gegen den Sieger aus der SBFV-Qualifikation zwischen der SG Fischbach/Weiler und dem SV Geisingen geplant war, auf Mittwoch, 9. August bereits verschoben.

Der Grund: Am Mittwoch, 2. August, ist der FC 08 Gastgeber des internationalen Testspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Sampdoria Genua.

Die Statistik gegen den FV Lörrach-Brombach

FC 08: Klose (46. Ehmann) – Krieger (88. Bruno) , Zölle (60. Busam), Bonny, Stüber – Albrecht (60. Alihoxha), Pintidis, Yilmaz (60. Cristilli), Ceylan – Söckler (75. Ivancic), M’Boob (60. Rodewald).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Sökler (3./60./68.), 3:1 Disanto (89.).

Schiedsrichter: Steffen Fante (Liel).

Zuschauer: 100.