FC 08 Villingen Marcel Sökler: Der Ex-Nullachter und sein „extrem komisches“ Gefühl vorm Wiedersehen

Nur knapp zwei Wochen nach seinem Abschied aus Villingen trifft Marcel Sökler am Samstag in Reutlingen seine früheren Teamkollegen wieder. Der Torjäger blickt zurück.
Man sieht sich im Leben zweimal – oft schneller als gedacht. Marcel Sökler empfängt mit seinem neuen Team, dem SSV Reutlingen, den FC 08 am Samstag (14 Uhr) an der Kreuzeiche zur Oberliga-Restart-Generalprobe. Der 34-Jährige spricht über seine Gefühle, erzählt, was ihm in den zweieinhalb Jahren alles bei den Nullachtern gefallen hat, wie plötzlich die Reutlinger in Erscheinung traten und dass es auch bei seinem Abschied um ganz andere Dinge als nur den Vertrag oder das Geld ging.