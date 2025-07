FC 08 Villingen Machtkampf: Armin Distel und Reinhard Warrle reagieren mit neuem Schreiben

1 Die Führungskrise beim FC 08 Villingen spitzt sich weiter zu und kommt kurz vor dem Start in die neue Saison zur Unzeit. Foto: Michael Bundesmann Die beiden 08-Vorstände kritisieren die Stellungnahme von Denis Stogiannidis und fordern Konsequenzen: „Er soll den Weg für einen Neuanfang freimachen.“







Auf die Ausführungen von 08-Jugendvorstand Denis Stogiannidis an diesem Donnerstag haben die beiden 08-Vorstände Armin Distel und Reinhard Warrle an diesem Freitag mit einer Stellungnahme reagiert:„Die jüngste Reaktion von Jugendvorstand Denis Stogiannidis überrascht nicht – sie folgt einem bekannten Muster. Auf konkrete Vorwürfe wird nicht eingegangen; stattdessen reagiert er mit neuen, größtenteils substanzlosen Behauptungen, die in vielen Punkten nicht der Wahrheit entsprechen. Es ist immer das gleiche Vorgehen: Wird er mit Verantwortung konfrontiert, wechselt er in die Opferrolle und versucht, durch Gegenvorwürfe abzulenken.Und war bewusst, dass die Entscheidung zur Einsetzung eines Jugendkoordinationsteams zu einer Reaktion seinerseits führen würde. Dennoch war dieser Schritt unausweichlich. Die Maßnahme wurde satzungsgemäß durch einen Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit getroffen – rechtlich korrekt und im Interesse des Gesamtvereins.