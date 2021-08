Brand in Hausen am Tann Auch die Drehleiter ist im Einsatz

Großeinsatz in Hausen am Tann: Wegen eines Brandes in einem Gebäude in der Oberstockstraße rückten am Dienstag gegen 18 Uhr mehrere Feuerwehrabteilungen an. Sie hatten das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle.