An diesem Samstag (14 Uhr) erwartet der FC Villingen mit den Offenbacher Kickers den Tabellenzweiten der Regionalliga Südwest in der MS Technologie-Arena. Das Duell gegen den hessischen Traditionsverein zählte bereits zu Zeiten der Nullachter in der Regionalliga Süd stets zu den Höhepunkten der Saison.