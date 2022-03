1 Kickers-Jubel, Villinger Enttäuschung: So sah es am 29. September 2021 aus. Am Samstag soll es im Gazi-Stadion anders werden. Foto: Marc Eich

29. September 2021: Villingen hofft bis kurz vor dem Schluss auf einen Punkt gegen die Kickers, da setzt Mohamed Baroudi zu einem 70-Meter-Solo an, das mit dem 2:0 der Stuttgarter endet. Nun wollen die Nullachter den Titelfavoriten ärgern.















"Dafür müssen wir aber an die guten Leistungen der jüngsten Auswärtsspiele in Göppingen (1:2, Anm. d. Red.) und Nöttingen (1:1) anknüpfen", weiß Marcel Yahyaijan, dass am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion/Liveticker auf www.schwabo.de) in Degerloch eine stabile Defensive die Grundlage für einen Coup bildet. "Wir müssen zudem von der ersten Minute an voll konzentriert sein", betont der 29-jährige, dass sich sein Team beim Tabellenzweiten nicht nur auf die Abwehrarbeit beschränken will. "Wir wollen auch in der Offensive Akzente setzen, unsere spielerischen Stärken einbringen", verspricht der Trainer des FC 08 Villingen den Kickers einen heißen Tanz.

Eine "Herkulesaufgabe"

Klar sei aber auch, dass Stuttgart der "klare Favorit ist". Die Nullachter hätten in diesem schweren Auswärtsspiel nichts zu verlieren, könnten unterhalb des Fernsehturms nur gewinnen. "Die Möglichkeiten der Kickers kann man nicht mit unseren vergleichen. Dort herrschen Profibedingungen", verweist Marcel Yahyaijan auf Kader ("Der ist brutal gut besetzt"), Infrastruktur oder Trainingshäufigkeit des Ex-Bundesligisten. Klar ist aber auch: Stuttgart muss am Samstag gewinnen, sonst könnte Spitzenreiter Freiberg den Vorsprung – bei einem gleichzeitigen Heimsieg gegen Backnang – auf sechs Punkte ausbauen. "Für uns wird es auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe", erwartet der 08-Coach, dass die Stuttgarter um Kapitän Mijo Tunjic von der ersten Sekunde an viel Druck machen.

Das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen

Im Team von Marcel Yahyaijan stehen übrigens zwei ehemalige Kickers-Spieler im Kader: Ibrahima Diakite (25) und Lhadji Badiane. Der 34-jährige Badiane gehörte zu seiner Zeit in Degerloch (2013 bis 2016 und 2017 bis 2019) zu den Publikumslieblingen. "Sie freuen sich natürlich besonders auf dieses Spiel", hofft der Villinger Coach, dass die beiden Offensivspieler in Degerloch zu einem entscheidenden Faktor werden.

Wer steht zwischen den Pfosten?

Vor allem auf die Villinger Defensive wartet wohl aber sehr viel Arbeit. Und natürlich auf den 08-Schlussmann. Noch ist offen, ob Henning Schwenk ("Er wollte am Donnerstagabend nach einer Woche erstmals wieder trainieren") oder Ibrahima Sy – dann zum dritten Mal in Folge – zwischen den Pfosten steht. Bis auf Kamran Yahyaijan, dessen Schulter nicht operiert werden muss ("Wenn es optimal läuft, könnte Kamran Anfang Mai zurückkommen") stehen dem Villinger Übungsleiter im Gazi-Stadion wohl alle Mann zur Verfügung. "Wir freuen uns riesig auf diesen Gegner, das Stadion, die vielen Zuschauer", rechnet Marcel Yahyaijan am Samstag mit bis zu 3000 Fans. "Für uns ist dies keine Kaffeefahrt, wir fahren nicht chancenlos nach Degerloch", hofft der Villinger Trainer insgeheim auf eine Revanche für die 0:2-Heimniederlage am 29. September.