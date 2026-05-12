FC 08 Villingen – Karlsruher SC: Mittelfristig Regionalliga, Mentoren gesucht – Reifeprozess schreitet voran

Wohin die Talentschmiede des Karlsruher SC II noch möchte. Ein Großteil des Teams setzt auf die Karte „Profifußball“. Die internen Wege hoch in den Zweitliga-Bereich sind kurz.
Es war am 8. November des Vorjahres kalt. Aber der FC 08 lief gegen die Talentschmiede des Karlsruher SC II richtig heiß. 4:0 für die Nullachter hieß es am Ende im Oberliga-Hinspiel auf einem Nebenplatz neben dem BBBank Wildpark. „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt“, lobte nach dem Schlusspfiff 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan die Villinger Mannschaft.