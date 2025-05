FC 08 Villingen: Karlo Kuranyi zieht es zurück zum VfB Stuttgart

1 Karlo Kuranyi zeigte in Freiberg eine starke Leistung – wird die Villinger nach der Saison aber wieder verlassen. Foto: Eibner-Pressefoto

Gegen den SGV Freiberg traf Karlo Kuranyi am Samstag noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich und machte im Allgemeinen ein gutes Spiel. In der kommenden Saison will er sich in der U21 des VfB Stuttgart durchsetzen.









Auch wenn die Nullachter am Ende gegen den Favoriten aus Freiberg den Kürzeren zogen, war es im Großen und Ganzen ein guter Auftritt – vor allem von Karlo Kuranyi.

Der 19-Jährige war einer der größten Aktivposten in seiner Rolle im Sturm an der Seite von Marcel Sökler. Als dieser in der 34. Minute am herausstürmenden SGV-Keeper scheiterte, verwertete Kuranyi den Abstauber zum zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.