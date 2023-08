Oberligist FC 08 Villingen ist am Mittwochabend seiner Favoritenrolle in der 1. Hauptrunde des SBFV-Pokals beim 6:0 (2:0)-Sieg in Geisingen gerecht geworden. In einer Woche geht es mit dem SC Gottmadingen-Bietingen zu einem weiteren Landesligisten.

Ryszard Komornicki hatte im Vorfeld betont, dass der Oberligist an der Sportanlage „Am Espen“ nichts dem Zufall überlassen würde. „Wir bereiten uns ganz seriös auf dieses wichtige Spiel vor.“ So kam es dann auch beim Landesliga-Aufsteiger. Die Nullachter ließen am Ende vor rund 550 Zuschauern nichts anbrennen, zogen souverän in die zweite Runde an. Am kommenden Mittwoch (16. August) soll in Gottmadingen die nächste Hürde übersprungen werden.

Die Personalien

Wie erwartet musste Angreifer Marcel Sökler (Adduktorenprobleme) passen, saß aber auf der Bank. Dominik Emminger und Defensivspezialist Fabio Liserra fehlten auf dem Spielberichtsbogen. Im Vergleich zum 4:0-Oberliga-Auftakt gegen den VfR Mannheim setzte der Villinger Trainer auf Nico Rodewald (für Sökler), Torwart Kevin Ehmann (für Dennis Klose), Neuzugang Neven Ivancic (für Matthias Stüber) und Gabriel Cristilli (für Georgios Pintidis). SVG-Coach Stefan Pröhl musste nicht nur auf die gesperrten Maximilian Moser und Niklas Schrawattke verzichten, sondern weitere Leistungsträger waren nicht an Bord. „Im Pokal sind ja schon die verrücktesten Dinge passiert“, wollte der Geisinger die Nullachter möglichst lange ärgern.

Die erste Halbzeit

Das klappte bis Mitte der ersten Halbzeit. Der Oberligist dominierte zwar von Beginn an das Geschehen, hätte auch früh durch Abdu M’Boob (12.) oder Kapitän Tevfik Ceylan (22.) in Führung gehen können. Doch die beiden Viererketten des Landesligisten boten kaum Räume. Dann köpfte aber Verteidiger Frederick Bruno (24.) nach einer Ceylan-Ecke sehenswert aus rund acht Metern zum Villinger 1:0 ein.

Nur 120 Sekunden danach machte Nico Rodewald, Ergi Alihoxha und der agile Ceylan hatten aufgelegt, nach einer schnellen Kombination den 08-Doppelschlag perfekt. Villingen hatte weiter sehr viel Ballbesitz, doch bis auf einen Versuch von M’Boob aus 17 Metern tauchte der Favorit nicht mehr wirklich gefährlich vor dem Geisinger Keeper Ali Berkay Aslanbas auf. Kurz vor der Pause wurde auf der anderen Seite ein Schuss des auffälligen Fabian Federle geblockt.

Die zweite Halbzeit

Nur zwei Minuten waren in der zweiten Hälfte vergangen, doch sorgte Tevfik Ceylan (47.) mit dem 3:0 schon für die Entscheidung. Nur sieben Zeigerumdrehungen später – dazwischen hatte Kevin Ehmann bei einem Federle-Versuch das einzige Mal eingreifen müssen – erhöhte der starke 08-Kapitän per Kopf auf 4:0. Auch mit Blick auf das Oberliga-Derby beim FC Denzlingen (Samstag, 14 Uhr) wechselte Ryszard Komornicki dann durch. Leon Albrecht, Samet Yilmaz und Georgios Pintidis kamen nach 57 Minuten, Leon Alihoxha, Jonas Busam und Abdu M’Boob gingen vom Feld. Wenig später machte Ceylan (62.) seinen Hattrick perfekt. Der Spielführer holte sich nach dieser Gala dann seinen verdienten Applaus ab. Mokhtar Boulachab und Franck Bonny (für den guten Cristilli) durften sich nun beweisen. Yilmaz stellte schließlich in der 81. Minute den 6:0-Endstand her.

Die schnellen Stimmen

Ryszard Komornicki meinte nach dem Schlusspfiff: „Das war eine souveräne Leistung der Mannschaft.“ Stefan Pröhl sagte: „Ich bin zufrieden. Zunächst haben wir kaum etwas zugelassen.“

Bahlinger SC zittert

Regionalligist Bahlingen bestritt am Mittwochabend schon sein Zweitrundenspiel. Beim 3:1 (1:0) beim SV Linx mussten die Kaiserstühler lange zittern. Der Verbandsligist verschoss kurz vor der Pause einen Elfer.