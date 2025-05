FC 08 Villingen Kaderplanungen: Angelo Rinaldi und Kevin Ehmann verlängern, drei Spieler gehen

1 Auch Angelo Rinaldi hat seinen Vertrag beim FC 08 Villingen verlängert. Foto: Eibner

Der FC 08 Villingen vermeldet zwei weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Oberliga-Saison: Abwehrspieler Angelo Rinaldi (27) und Torhüter Kevin Ehmann (21) haben ihre Verträge verlängert.









Angelo Rinaldi war ein wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft und eine der tragenden Stützen der Hinrunde in der Regionalliga Südwest. Verletzungsbedingt fiel er in der Rückrunde aus, wird aber in der kommenden Oberliga-Saison mit seiner Erfahrung und Flexibilität im Defensivbereich erneut eine zentrale Rolle spielen.