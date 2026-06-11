FC 08 Villingen - Kader 2026/27: Bleibt Nico Hug, kommt noch ein Sturm-Brecher zum Oberligisten?
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Zieht Nico Hug (rechts) auch in der neuen Runde das Villinger Trikot an? Foto: Marc Eich

Kommt nach Dominik Emminger ein weiterer Angreifer mit Gardemaß in den Friedengrund? Marcel Yahyaijan und Coach Matthias Uhing setzen auf noch mehr körperliche Stärke.

Zunächst aber freut sich der Geschäftsführer Sport der Villinger, dass Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim mit dem 1:0-Sieg in Pirmasens den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt gemacht hat. „In Mannheim wurde sehr gute Arbeit geleistet. Das ist der Lohn dafür. Gratulation nach Mannheim und an Türkspor Neckarsulm, das damit den Klassenerhalt geschafft hat“, sagt Marcel Yahyaijan.

 

Der neue Kader

In Sachen Kader für die Oberliga-Runde 2026/27 gibt es beim FC 08 noch ein, zwei Fragezeichen. Fix sind bisher 19 Feldspieler – inklusive des noch am Kreuzband verletzten Gabriel Cristilli - und zwei Torhüter. „Mit Nico Hug laufen weiter Gespräche. Hier ist noch alles offen“, hofft der 08-Sportchef, dass der ehemalige deutsche Nachwuchs-Nationalspieler an Bord bleibt.

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Während Pforzheim kräftig in Balingen plündert und Gmünd einen Top-Torjäger verliert, feiert Mannheim den Regionalliga-Aufstieg. Damit ist klar, dass Neckarsulm die Klasse erhält.

Zudem sind die Nullachter weiter an einer Verpflichtung des Pfullendorfer Torjägers Jan Babic interessiert. „Das ist schon ein interessanter Stürmer“, sagt Marcel Yahyaijan zum 1,90 Meter--Hünen.

 