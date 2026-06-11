FC 08 Villingen - Kader 2026/27: Bleibt Nico Hug, kommt noch ein Sturm-Brecher zum Oberligisten?

Bleibt Nico Hug, kommt noch ein Sturm-Brecher zum Oberligisten?

1 Zieht Nico Hug (rechts) auch in der neuen Runde das Villinger Trikot an? Foto: Marc Eich Kommt nach Dominik Emminger ein weiterer Angreifer mit Gardemaß in den Friedengrund? Marcel Yahyaijan und Coach Matthias Uhing setzen auf noch mehr körperliche Stärke.







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Zunächst aber freut sich der Geschäftsführer Sport der Villinger, dass Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim mit dem 1:0-Sieg in Pirmasens den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt gemacht hat. „In Mannheim wurde sehr gute Arbeit geleistet. Das ist der Lohn dafür. Gratulation nach Mannheim und an Türkspor Neckarsulm, das damit den Klassenerhalt geschafft hat“, sagt Marcel Yahyaijan.