FC 08 Villingen Kader 2026/26: Frederick Bruno bleibt Spielertrainer – Verlängerungen und Aufrücker

1 Frederick Bruno (links), daneben Co-Trainer Ralf Hellmer, wird der Spielertrainer der U21 bleiben. Foto: Marc Eich Auch die Kaderplanung bei der Villinger U21 schreitet voran. Sportchef Marcel Yahyaijan kann sich bereits über 13 Zusagen freuen. 08-Vorstand Frederick Bruno wird weiter als Spielertrainer agieren.







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Verbandsliga: „Wir gehen bei allem natürlich weiterhin konsequent den Weg, dass wir die U21 als Ausbildungsmannschaft für die 1. Mannschaft sehen. Wir legen hier großen Wert auf eine hohe Durchlässigkeit zwischen U21 und Oberligateam. Mit Luis Seemann, Noah Kälble und Pascal Staiger haben es wieder drei Spieler aus der U21 in den 1. Mannschaftskader geschafft. Vergangene Saison waren es Yannick und Jonathan Spät, die aus der U21 kamen und sich nun etabliert haben“, lässt sich Yahyaijan, der Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung zitieren.