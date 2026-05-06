FC 08 Villingen Kader 2026/26: Frederick Bruno bleibt Spielertrainer – Verlängerungen und Aufrücker
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Frederick Bruno (links), daneben Co-Trainer Ralf Hellmer, wird der Spielertrainer der U21 bleiben. Foto: Marc Eich

Auch die Kaderplanung bei der Villinger U21 schreitet voran. Sportchef Marcel Yahyaijan kann sich bereits über 13 Zusagen freuen. 08-Vorstand Frederick Bruno wird weiter als Spielertrainer agieren.

Verbandsliga: „Wir gehen bei allem natürlich weiterhin konsequent den Weg, dass wir die U21 als Ausbildungsmannschaft für die 1. Mannschaft sehen. Wir legen hier großen Wert auf eine hohe Durchlässigkeit zwischen U21 und Oberligateam. Mit Luis Seemann, Noah Kälble und Pascal Staiger haben es wieder drei Spieler aus der U21 in den 1. Mannschaftskader geschafft. Vergangene Saison waren es Yannick und Jonathan Spät, die aus der U21 kamen und sich nun etabliert haben“, lässt sich Yahyaijan, der Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung zitieren.

 

Das neue Team

Und weiter schreiben die Nullachter: „Trotz des nun auch rechnerisch feststehenden Abstiegs aus der Verbandsliga haben auch bereits einige Spieler aus dem bisherigen Kader zugesagt. Darunter sind Dean Savic, Kevin Laatsch, Felix Kieninger, Koray Bozkirli, Fabian Faas, Nikola Stojkovski sowie Jason Barth. Aus der U19 kommen Torhüter Ahmad Hadi, Kevin Gettinger, Melvin Philipp, Roderik Reisich und Saheed Bello.“

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Der FC 08 sei noch auf der Suche nach einem weiteren Spielertrainer für den Offensivbereich und einem weiteren Torwart. Gespräche dazu laufen aktuell. Insgesamt soll der Kader am Ende aus mindestens 18 Feldspielern und zwei Torhütern bestehen „Wir sind weiter im Gespräch – sowohl mit internen als auch mit externen Spielern“, so Yahyaijan weiter.

 