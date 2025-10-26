FC 08 Villingen Jugend: Zwei Last-Minute-Siege und ein Oberliga-Punkt gegen Hoffenheim

Die A- und C- Jugend des FC 08 Villingen feiern an diesem Wochenende. Die B-Jugend kassiert in der Oberliga gegen Hoffenheim kurz vor Schluss noch den 1:1-Ausgleich.

Insgesamt war das Wochenende der drei höherklassigen 08-Nachwuchsteams erfolgreich. Aber zittern mussten alle drei Mannschaften jeweils bis zum Ende. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC Emmendingen – FC 08 Villingen 2:4 (0:1). 08-Coach Mike Duffner und sein Team erlebten ein „wildes“ Verbandsligaspiel. Am Ende der regulären Spielzeit steht es noch 2:2. Doch dann in der 92. Minute unterlief dem Emmendinger Keeper ein Foulspiel. Der fällige Strafstoß wurde von Kaan Yilamz zum 3:2 verwandelt. Saheed Bello konnte dann nach einem Konter sogar noch das 4:2 erzielen und sicherte den Villinger Nachwuchs den Sieg. Die ersten beiden Treffer waren auf das Konto von Blendi Hoxha und Allessandro Westhäußer gegangen.

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen Topspieler Was für Torwart Andrea Hoxha in Mannheim den Unterschied ausmacht Erstmals endete in der bisherigen Oberliga-Saison ein Spiel des FC 08 Villingen 0:0. Daran hatte beim VfR Mannheim auch Andrea Hoxha seinen Anteil. Der Torwart lobt seine Vorderleute. „Es war ein unfassbar wildes Match. Genau dies wollten wir eigentlich verhindern. Unser Ziel war es, ein strukturiertes Spiel zu machen. Wir haben mal wieder ein Tor nach einem Standard kassiert. Das werden wir im Training aufarbeiten müssen“, sagte Mike Duffner nach dem Last-Minute-Sieg in Emmendingen.

B-JUNIOREN-OBERLIGAFC 08 Villingen – TSG Hoffenheim 2 1:1 (1:0). Ein unglückliches Spiel für die Elf von Zoltan Kovac. Denn gegen die TSG Hoffenheim konnten die Nullachter nur einen Punkt mitnehmen, obwohl man bis kurz vor Schluss mit 1:0 geführt hatte. In der 30. Minute hatte Timo Klausmann für die Führung gesorgt.

In der letzten Sekunde konnte die TSG noch den Ausgleich erzielen. „Das ist einfach der Fußball. Wir hatten die Möglichkeiten auf das zweite Tor, haben den Ball jedoch nicht unterbringen können. Das sind zwei verschenke Punkte aus unserer Sicht“, kommentierte 08-Coach Kovac das 1:1 gegen Hoffenheim. C-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – JFV Singen 3:2 (1:1). Das Team von Massimo Verratti konnte einen 1:2-Rückstand aufholen und siegte mit 3:2. In der zweiten Minute hatte Jonas Stich den FC 08 mit 1:0 in Führung gebracht. Singen glich kurz vor der Pause aus. Mattia Emanuele Verratti brachte sein Team mit zwei Treffern auf 3:1. Singens Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät.

Trainer Massimo Verratti ärgerte sich über den späten Gegentreffer: „Mit diesen Unachtsamkeiten holen wir den Gegner noch zurück ins Spiel.“