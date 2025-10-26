FC 08 Villingen Jugend: Zwei Last-Minute-Siege und ein Oberliga-Punkt gegen Hoffenheim

Die A- und C- Jugend des FC 08 Villingen feiern an diesem Wochenende. Die B-Jugend kassiert in der Oberliga gegen Hoffenheim kurz vor Schluss noch den 1:1-Ausgleich.
Insgesamt war das Wochenende der drei höherklassigen 08-Nachwuchsteams erfolgreich. Aber zittern mussten alle drei Mannschaften jeweils bis zum Ende. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC Emmendingen – FC 08 Villingen 2:4 (0:1). 08-Coach Mike Duffner und sein Team erlebten ein „wildes“ Verbandsligaspiel. Am Ende der regulären Spielzeit steht es noch 2:2. Doch dann in der 92. Minute unterlief dem Emmendinger Keeper ein Foulspiel. Der fällige Strafstoß wurde von Kaan Yilamz zum 3:2 verwandelt. Saheed Bello konnte dann nach einem Konter sogar noch das 4:2 erzielen und sicherte den Villinger Nachwuchs den Sieg. Die ersten beiden Treffer waren auf das Konto von Blendi Hoxha und Allessandro Westhäußer gegangen.