FC 08 Villingen Jugend: Winterpause, das gewonnene Derby und ein direktes Duell in Freiburg

Die A- und C-Junioren des FC Villingen kämpfen in der Verbandsliga noch noch einmal um wichtige Punkte. Für die B-Junioren der Nullachter ist die Oberliga-Hinrunde bereits beendet.

Die B-Junioren gehen auf dem elften Oberligaplatz in die Winterpause. Die A- und C-Junioren müssen sich in der Verbandsliga ein letztes Mal beweisen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 13.30 Uhr). Nach dem hart erkämpften 3:1-Derbysieg gegen den SC Pfullendorf treten die A-Junioren des FC 08 Villingen nun zum letzten Spiel vor der Winterpause an. „Es war wichtig, ein Spiel zu gewinnen, in dem wir zunächst zurücklagen. Wir müssen oft Geduld bewahren und den Gegner erst knacken. Schaffen wir das, kommen wir richtig in Fahrt, weil wir die Qualität haben, um Rückschläge wegzustecken und die Räume konsequent zu nutzen“, lobt 08-Coach Mike Duffner sein Team.

FV Lörrach-Brombach Nun geht es am Sonntag gegen einen auf dem Papier leichteren Gegner. Duffner warnt davor den FV Lörrach-Brombach nicht zu unterschätzen: „Sie bekommen zwar viele Gegentore, schießen jedoch erstaunlich viele für ihren Tabellenplatz. Das ist eine Mannschaft, die jeden in der Liga ärgern kann. Wir müssen zu Hause Vollgas geben. Ich kann zum Glück aus einem vollen Kader schöpfen.“

Nach dieser Partie geht für die jungen Nullachter erst wieder im März weiter. „Es wäre vor allem mental wichtig, mit einem Dreier in die Winterpause zu gehen, um die Jungs dann gut auf die Rückrunde vorzubereiten“, sagt Coach Duffner. C-JUNIOREN VERBANDSLIGAPTSV Jahn Freiburg – FC 08 Villingen (Samstag, 13 Uhr). Nach der bitteren Last-Minute-Heimpleite mit 0:1 gegen die FV Lörrach-Brombach müssen die C-Junioren des FC 08 Villingen eine Reaktion zeigen. „Spielerisch war unsere Leistung überzeugend. Nach Sichtung der Partie per Video habe ich kaum Fehler meiner Spieler gesehen. Die Jungs waren natürlich enttäuscht, da muss nun eine Reaktion her“, so der Villinger Trainer Massimo Verratti.

Mit Freiburg geht es am Samstag gegen einen direkten Konkurrenten.

Ein Sieg würde die Nullachter auf Platz drei befördern. „Es ist klar, dass dieses Match enorm wichtig ist. Aus mentaler Sicht, aber auch tabellarisch. Sollten wir nicht gewinnen, wird der Titel sehr schwierig. Wir haben auch noch zwei Spiele gegen den SC Pfullendorf, also ist alles noch drin“, sagt Verratti. Aktuell beträgt der Rückstand auf den SC sechs Punkte.