FC 08 Villingen Jugend: Winterpause, das gewonnene Derby und ein direktes Duell in Freiburg

Die A- und C-Junioren des FC Villingen kämpfen in der Verbandsliga noch noch einmal um wichtige Punkte. Für die B-Junioren der Nullachter ist die Oberliga-Hinrunde bereits beendet.
Die B-Junioren gehen auf dem elften Oberligaplatz in die Winterpause. Die A- und C-Junioren müssen sich in der Verbandsliga ein letztes Mal beweisen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 13.30 Uhr). Nach dem hart erkämpften 3:1-Derbysieg gegen den SC Pfullendorf treten die A-Junioren des FC 08 Villingen nun zum letzten Spiel vor der Winterpause an. „Es war wichtig, ein Spiel zu gewinnen, in dem wir zunächst zurücklagen. Wir müssen oft Geduld bewahren und den Gegner erst knacken. Schaffen wir das, kommen wir richtig in Fahrt, weil wir die Qualität haben, um Rückschläge wegzustecken und die Räume konsequent zu nutzen“, lobt 08-Coach Mike Duffner sein Team.