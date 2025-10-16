FC 08 Villingen Jugend: Waldhof Mannheim, eiskalter Elfer und starke Donaueschinger

Die C-Jugend des FC 08 Villingen möchte nach dem Pokalsieg nachlegen. Die A- und B-Junioren treffen am Wochenende jeweils auf starke Gegner.

Nach ihrem 1:0-Sieg im Pokal-Achtelfinale (SBFV) gegen den SSC Donaueschingen möchte die C-Jugend des FC 08 Villingen auch in der Verbandsliga den nächsten Dreier holen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – SG Kuppenheim (Sonntag, 13.30 Uhr). Das Team von Mike Duffner präsentiert sich momentan in Topform. Aus den ersten drei Saisonspielen holten die Nullachter neun Punkte. Nun kommt an diesem Sonntag die SG Kuppenheim. „Das ist ein starker Gegner. Es wird nicht leicht für uns“, blickt 08-Coach Mike Duffner auf die nächste Begegnung. Die Kuppenheimer stehen mit sechs Punkten auf dem dritten Rang.

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen – VfR Aalen Nach Insolvenzen und Abstiegen – deshalb ist der Ex-Zweitligist nun so stark Der Spitzenreiter aus Aalen gibt am Samstag (14 Uhr) seine Visitenkarte im Friedengrund ab. Unter Ex-Schalke-Co-Trainer Beniamino Molinari kehrt der Erfolg zurück. Mike Duffner weiß um die Stärke seiner Elf: „Wenn wir alles auf den Platz bringen, können wir jede Mannschaft in dieser Liga schlagen. Deshalb denke ich, dass wir am Ende schon die Favoriten sind.“ B-JUNIOREN OBERLIGASV Waldhof Mannheim – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Nach dem 4:1-Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers möchte die Elf von Trainer Zoltan Kovac in Mannheim nachlegen.

Doch einfach wird es nicht, da die jungen Waldhöfer mit 13 Punkten die Tabelle anführen. Die Zoltan-Elf liegt mit sechs Punkten auf dem achten Platz.

„Es wird für uns ein schwieriges Spiel gegen einen sehr starken Gegner. Auch mit einem Punkt wären wir deshalb zufrieden. Für mich gehört Waldhof Mannheim – zusammen mit Bietigheim-Bissingen zu den Meisterschaftsfavoriten“, erklärt Zoltan Kovac. C-JUNIOREN VERBANDSLIGASC Lahr – FC 08 Villingen (Samstag, 13.30 Uhr). Die C-Junioren des FC 08 Villingen gewannen am Dienstagabend gegen den SSC Donaueschingen mit 1:0 im SBFV-Pokal und erreichten das Viertelfinale.

Matchwinner war Mattia Emanuele Verratti in der 20. Minute per verwandelten Elfmeter. „Es war ein hartes und umkämpftes Spiel. Wir waren spielerisch zwar besser, aber es war ein sehr mühsamer Sieg. Der SSC hatte immer wieder seine Kontermöglichkeiten. Der SSC hat gut verteidigt und wenig zugelassen“, blickt 08-Coach Massimo Verratti zurück.

Nun steht für die Verratti-Elf die nächste Aufgabe in der Verbandsliga an. Es geht auswärts gegen den SC Lahr. „Ich denke, wir gehen als Favorit in diese Partie. Der Sieg in der vergangenen Woche gegen die SF Eintracht Freiburg hat mir gezeigt, dass wir gegen jedes Team gewinnen können.“