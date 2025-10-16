FC 08 Villingen Jugend: Waldhof Mannheim, eiskalter Elfer und starke Donaueschinger

Die C-Jugend des FC 08 Villingen möchte nach dem Pokalsieg nachlegen. Die A- und B-Junioren treffen am Wochenende jeweils auf starke Gegner.
Nach ihrem 1:0-Sieg im Pokal-Achtelfinale (SBFV) gegen den SSC Donaueschingen möchte die C-Jugend des FC 08 Villingen auch in der Verbandsliga den nächsten Dreier holen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – SG Kuppenheim (Sonntag, 13.30 Uhr). Das Team von Mike Duffner präsentiert sich momentan in Topform. Aus den ersten drei Saisonspielen holten die Nullachter neun Punkte. Nun kommt an diesem Sonntag die SG Kuppenheim. „Das ist ein starker Gegner. Es wird nicht leicht für uns“, blickt 08-Coach Mike Duffner auf die nächste Begegnung. Die Kuppenheimer stehen mit sechs Punkten auf dem dritten Rang.