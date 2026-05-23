FC 08 Villingen Jugend: Vier-Stunden-Stau, Feldspieler im Tor – gruseliges Saisonfinale erlebt
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Die Villinger B-Junioren – hier Timo Kramer (rechts) – blieben in Sandhausen am Freitagabend chancenlos. Foto: Roland Sigwart

Die Villinger B-Junioren verabschieden sich aus der Oberliga mit einem 1:6 in Sandhausen. Am Ende schlägt noch viel Verletzungspech zu.

Oberliga B-Junioren: SV Sandhausen II – FC 08 Villingen 6:1 (3:0). Die jungen Nullachter wollten nach dem feststehenden Abstieg noch einen positiven Saisonabschluss, doch am Freitagabend kam viel Negatives zusammen. Vier Leistungsträger, darunter beide etatmäßige Torhüter, fielen aus. Dann stand der Bus bei der Anreise in einem Vier-Stunden-Stau. Während des Spiels musste sogar mit Neo-Fries Beckmann ein Feldspieler ins Tor. Dieser verletzte sich auch noch und wurde durch Özer Yldrim vor der Schlussphase ersetzt.

 

Der SV Sandhausen ging bereits nach fünf Minuten durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. „Erst dann waren wir gedanklich im Spiel drin“, blickte später 08-Coach Kevin Vurusic zurück. Kontinuierlich kamen die Sandhausener noch zu weiteren fünf Toren. Beim Stand von 0:5 aus Villinger Sicht erzielte Jakob Meyer noch den Ehrentreffer für die Gäste.

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Kevin Vurusic war nach dem Schlusspfiff enttäuscht: „Wir hatten uns noch einmal viel vorgenommen zum Abschied. Aber einige Umstände liefen heute auch gegen uns.“

Die Mannschaft wird nun noch ein Abschlussfest machen. Danach werden einige Spieler zu den A-Junioren aufrücken, einige werden aber auch den FC 08 verlassen.

 