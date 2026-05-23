FC 08 Villingen Jugend: Vier-Stunden-Stau, Feldspieler im Tor – gruseliges Saisonfinale erlebt

1 Die Villinger B-Junioren – hier Timo Kramer (rechts) – blieben in Sandhausen am Freitagabend chancenlos. Foto: Roland Sigwart Die Villinger B-Junioren verabschieden sich aus der Oberliga mit einem 1:6 in Sandhausen. Am Ende schlägt noch viel Verletzungspech zu.







Link kopiert



Oberliga B-Junioren: SV Sandhausen II – FC 08 Villingen 6:1 (3:0). Die jungen Nullachter wollten nach dem feststehenden Abstieg noch einen positiven Saisonabschluss, doch am Freitagabend kam viel Negatives zusammen. Vier Leistungsträger, darunter beide etatmäßige Torhüter, fielen aus. Dann stand der Bus bei der Anreise in einem Vier-Stunden-Stau. Während des Spiels musste sogar mit Neo-Fries Beckmann ein Feldspieler ins Tor. Dieser verletzte sich auch noch und wurde durch Özer Yldrim vor der Schlussphase ersetzt.