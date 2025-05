FC 08 Villingen Jugend: Traumtor, Abstiegskampf, Abi-Sportprüfung und ein erstes Fazit

1 Die Villinger A-Junioren (hier mit Adrian Klein am Ball) sind in Sachen Oberliga-Klassenerhalt noch nicht durch. Foto: Victoria Lang Die B-Junioren erreichen daheim ein verdientes 2:2 gegen den SV Sandhausen. Die A-Junioren stehen vor schwerem Heimduell gegen den Bahlinger SC.







Link kopiert



Die A-Junioren des FC 08 kämpfen in der Oberliga weiter um den Klassenerhalt. Die B-Junioren wollen sich nach dem verdienten 2:2 am Mittwoch daheim gegen den SV Sandhausen am Samstag mit einem weiteren Erfolgserlebnis in Darmstadt aus der Saison verabschieden. Bei den C-Junioren zieht Coach Denis Stogianidis vor dem letzten Spiel schon ein erstes Rundenfazit.