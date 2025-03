Die B-Junioren des FC 08 Villingen hatten am Wochenende spielfrei, dafür waren sowohl die A- als auch die C-Junioren im Einsatz.

A-JUNIOREN OBERLIGA

FC 08 Villingen – VfR Aalen 2:0 (1:0). Die A-Junioren des FC 08 Villingen haben sich mit einem Sieg aus der Winterpause zurückmeldet. Nach der Niederlagenserie am Ende der Hinrunde gab es im Villinger Schneegestöber ein wichtiges Erfolgserlebnis.

„Wir haben uns den Sieg erkämpft. Teilweise war Aalen überlegen, aber wir sind konzentriert hintendrin gestanden“, freute sich der neue 08-Coach Toni Szarmach insbesondere darüber, dass sein Team „in den entscheidenden Momenten“ da war.

Die Tore

So zum Beispiel in der 4. Spielminute, als Adrian Klein einen Pass von Melvin Phillip ins kurze Eck einschob. Dieses frühe Tor gab den Villingern Sicherheit, wie auch 08-Sportvorstand Dennis Stogiannidis am Kunstrasenplatz beobachtete.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zu Chancen, waren aber nicht zwingend genug. Anders als die Nullachter: Kaan Yilmaz verwandelte nach Vorlage von Adrian Klein zum 2:0 (80.).

„Neues“ Personal

„Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Jeder weiß, dass Siege Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geben“, hofft Szarmach, dass seine Mannschaft dieses positive Momentum mitnimmt. Unter dem neuen Trainer hat sich personell einiges bei den 08-A-Junioren verändert: Fünf Startelfveränderungen im Vergleich zum letzten Spiel unter Mustafa Gürbüz sprechen eine klare Sprache.

Symbolisch für die Personalveränderungen unter dem neuen Trainer steht die Startelfnominierung von Verteidiger Romeo Vorih. „Er war in der U18, hat ein brutales Potenzial. Er ist schnell, hat den Körper und kann zielgenau einen Pass über 80 Meter spielen“, lobt Szarmach und sagt weiter: „Jeder weiß, dass die Uhren unter einem anderen Trainer immer anders laufen.“

Das Potenzial in der Mannschaft sei vorhanden. Aber auch Szarmach ist klar: Es gilt nun dieses auch konstant abzurufen.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC 08 Villingen – Kehler FV 4:1 (1:1). Die C-Junioren des FC 08 Villingen haben gegen den Kehler FV verdient gewonnen.

Zufrieden war Trainer Denis Stogiannidis mit der Leistung seines Teams aber nicht: „In der ersten Halbzeit waren wir grottenschlecht. In der zweiten Halbzeit sind wir dann ein bisschen besser geworden.“

Eine Rolle mag gespielt haben, dass der ein oder andere Spieler „ein bisschen Grippe“ hatte, als Ausrede will dies Stogiannidis aber natürlich nicht gelten lassen. Sein Team sei teilweise etwas unkonzentriert gewesen und habe in manchen Situationen zu kompliziert gedacht. Aufgrund einiger schöner Kombinationen in der zweiten Halbzeit stehen am Ende dennoch die drei Punkte.

Die Nullachter liegen damit weiterhin auf Rang vier. Am kommenden Wochenende sind sie zum Spitzenspiel beim drittplatzierten Bahlinger SC zu Gast.