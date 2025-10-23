FC 08 Villingen Jugend: Pokalglanz, Wiedergutmachung und ein Kellerduell gegen Hoffenheim

Die C- und B-Junioren des FC 08 wollen Niederlagen wiedergutmachen. Die Villinger A-Jugend hat nach dem Pokalsieg am Mittwoch neues Selbstvertrauen getankt.

Nach dem 6:1-Pokasieg im Achtelfinale gegen die SG Orsingen-Nenzingen trifft die A-Jugend der Nullachter auf den Tabellenfünften FC Emmendingen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGA: FC Emmendingen – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). Die Villinger konnten am Mittwoch einen 6:1-Pokalsieg gegen die SG Orsingen-Nenzingen einfahren. „Wir haben von Anfang an nichts anbrennen lassen“, freut sich 08-Trainer Mike Duffner über den Pokalsieg.

Nun erwartet die Nullachter der FC Emmendingen. „Ich erwarte, dass wir über 90 Minuten als Mannschaft voll konzentriert bleiben, keine Fehler zulassen und vorne unsere Chancen mutig ausspielen.“

Mike Duffner fügt hinzu: „Ich denke, dass uns der Sieg im Pokal wieder neues Selbstvertrauen gegeben hat. Dann sollte es auch in der Liga wieder gut laufen.“

Außerdem wurde das Team von Mike Duffner bei der Sportparty 2025 in Villingen-Schwenningen als eine der Mannschaften des Jahres nominiert. Grund dafür ist der Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga und der Sieg des SBFV-Pokals. „Das freut mich und die Jungs natürlich sehr“, so der Coach. B-JUNIOREN OBERLIGA: FC 08 Villingen – TSG Hoffenheim 2 (Samstag, 14 Uhr). Das Team von 08-Coach Zoltan Kovac trifft an diesem Wochenende auf den Tabellennachbarn TSG Hoffenheim II.

Aktuell liegen die Kraichgauer mit einem Punkt Vorsprung auf dem zehnten Platz, der den direkten Abstiegsrang bedeutet.„Natürlich wäre ein Sieg wichtig“, sagt Kovac. Er betont jedoch die langfristige Entwicklung seiner Jungs: „Meine Priorität ist, dass meine Jungs schönen Fußball spielen – das Ergebnis ist in diesen Altersklassen nicht das Wichtigste.“ Doch die Devise des 08-Trainers ist klar: „Meine Jungs werden am Samstag alles geben.“

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga SBFV Pfaffenweiler gegen Konstanz – das besondere Gipfeltreffen Der FC Pfaffenweiler empfängt ambitionierte Gäste vom Bodensee. Im Spitzenspiel der Landesliga will der Tabellenführer seine Serie weiter ausbauen.

Aktuell beträgt der Rückstand für den FC 08 auf Tabellenführer SC Pfullendorf fünf Punkte, der SC muss jedoch im Spitzenspiel gegen den Zweiten FC 03 Radolfzell antreten.