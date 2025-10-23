FC 08 Villingen Jugend: Pokalglanz, Wiedergutmachung und ein Kellerduell gegen Hoffenheim

Die C- und B-Junioren des FC 08 wollen Niederlagen wiedergutmachen. Die Villinger A-Jugend hat nach dem Pokalsieg am Mittwoch neues Selbstvertrauen getankt.
Nach dem 6:1-Pokasieg im Achtelfinale gegen die SG Orsingen-Nenzingen trifft die A-Jugend der Nullachter auf den Tabellenfünften FC Emmendingen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGA: FC Emmendingen – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). Die Villinger konnten am Mittwoch einen 6:1-Pokalsieg gegen die SG Orsingen-Nenzingen einfahren. „Wir haben von Anfang an nichts anbrennen lassen“, freut sich 08-Trainer Mike Duffner über den Pokalsieg.