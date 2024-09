1 Nico Kieninger (am Ball) will mit den A-Junioren des FC 08 den dritten Sieg der Oberliga-Saison. Foto: Roland Sigwart

Das Team von Trainer Mustafa Gürbüz möchte im Derby an den 1:0-Sieg bei Waldhof Mannheim anknüpfen. Vor den C-Junioren liegt mit dem Bahlinger SC die wohl bisher größte Aufgabe der jungen Saison, während die B-Junioren spielfrei sind.









An diesem Wochenende haben die B-Junioren des FC 08 Villingen spielfrei, nachdem sie am Mittwoch mit einem 2:0-Sieg bei der SG Hausen-Zell in das Achtelfinale des SBFV-Pokals eingezogen sind.