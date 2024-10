FC 08 Villingen Jugend: Nach den Pokalerfolgen zurück in den Liga-Alltag

Nach den Pokalerfolgen zurück in den Liga-Alltag

1 Die Villinger C-Junioren (hier Ole Andersohn, Mitte) freuen sich in der Verbandsliga nun auf das Top-Duell gegen Offenburg. Foto: Victoria Lang

Die A- und die C-Junioren des FC 08 haben souverän das Viertelfinale im SBFV-Pokal erreicht. Die beiden Oberliga-Teams genießen nun ein freies Wochenende. Die C-Junioren haben in der Verbandsliga das Top-Duell gegen Offenburg vor sich.









Nur eine der drei höherklassigen Nachwuchsteams des FC 08 Villingen ist am Wochenende wieder im Einsatz. Die B-Junioren haben frei und bereiten sich auf ihr Pokal-Achtelfinale am kommenden Mittwoch in Radolfzell vor. Erfreulich ist, dass die A-Junioren und die C-Junioren problemlos jeweils ihre Achtelfinal-Hürden übersprungen haben.