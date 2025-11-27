FC 08 Villingen Jugend: Heidenheim-Schock, Favoritenrolle und ein Angstgegner

Für die Junioren des FC 08 steht das zweitletzte Spiel vor der Winterpause an. Während die A-Junioren als Favorit ins Match gehen, haben die B-Junioren die Außenseiterrolle inne.

Nach dem spielfreien Wochenende empfängt die C-Jugend von Massimo Verratti zum letzten Heimspiel vor der Winterpause den FV Lörrach-Brombach. A-JUNIOREN VERBANDSLIGA: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). Das Team von Mike Duffner feierte am vergangenen Wochenende einen 5:1-Sieg gegen den PTSV Freiburg, ließ zur Halbzeit jedoch noch ein 1:1 zu.

Vor dem vorletzten Spiel vor der Winterpause warnt der Trainer: „Gegen Pfullendorf müssen wir bis zur 90. Minute konzentriert bleiben und defensiv konsequent spielen. Nur ein gutes Spiel reicht nicht, um zu gewinnen.“

Während die Nullachter die Verbandsliga-Tabelle anführen, rangiert der SC Pfullendorf aktuell auf Platz neun. B-JUNIOREN OBERLIGA: FC 08 Villingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Samstag, 14.30 Uhr). Am vergangenen Samstag erlebte die C-Jugend des FC 08 Villingen unter Trainer Zoltan Kovac einen bitteren Rückschlag: In Heidenheim kassierte das Team in letzter Sekunde den entscheidenden 2:3-Treffer und ging nach einem umkämpften Spiel leer aus. „Natürlich waren die Jungs enttäuscht, aber jetzt richten wir den Fokus auf Bietigheim“, betont Kovac.

Aktuell rangiert der FC 08 auf Platz elf, während der FSV Bietigheim auf einem überragenden zweiten Platz liegt. „Bietigheim ist der klare Favorit. Wir müssen von Beginn an alles geben, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Am Ende kann alles passieren “, gibt Kovac die Marschroute vor. C-JUNIOREN VERBANDSLIGA: FC 08 Villingen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 12 Uhr). Für die C-Jugend des FC 08 Villingen steht das letzte Heimspiel vor der Winterpause auf dem Programm. Es geht gegen den direkten Konkurrenten FV, der nur einen Punkt hinter den Nullachtern liegt. „Die Bedeutung dieses Spiels ist klar. Durch die Absage am vergangenen Wochenende haben wir allerdings etwas den Rhythmus verloren“, erklärt Villinger Trainer Massimo Verratti.

Den FV kennt der Trainer gut: „In der vergangenen Saison haben wir beide Duelle gegen sie verloren. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen“, mahnt Verratti vor dem kommenden Spiel.