FC 08 Villingen Jugend: Heidenheim-Schock, Favoritenrolle und ein Angstgegner

Für die Junioren des FC 08 steht das zweitletzte Spiel vor der Winterpause an. Während die A-Junioren als Favorit ins Match gehen, haben die B-Junioren die Außenseiterrolle inne.
Nach dem spielfreien Wochenende empfängt die C-Jugend von Massimo Verratti zum letzten Heimspiel vor der Winterpause den FV Lörrach-Brombach. A-JUNIOREN VERBANDSLIGA: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). Das Team von Mike Duffner feierte am vergangenen Wochenende einen 5:1-Sieg gegen den PTSV Freiburg, ließ zur Halbzeit jedoch noch ein 1:1 zu.