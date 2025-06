FC 08 Villingen Jugend: Für die A-Junioren geht es wohl in der Verbandsliga weiter

1 08-Verteidigertalent Nico Kieninger (links) zieht es zum A-Junioren-Oberligisten TSG Balingen. Foto: Roland Sigwart Beim SV Waldhof Mannheim planen die Verantwortlichen trotz des NLZ-Antrags verstärkt erneut für die Oberliga. 08-Talent Nico Kieninger wechselt zur TSG Balingen.







An diesem Dienstag läuft die Frist für den A-Junioren-Oberligisten Waldhof Mannheim in Sachen Antrag auf die DFB-Nachwuchsliga ab. Die Mannheimer, so bestätigt es Nachwuchschef Kai Herdling, haben alle notwendigen Unterlagen eingereicht. „Der Ball und die Entscheidung liegt aber nun beim DFB und nicht mehr in unserer Hand. Wir gehen aktuell davon aus, weil auch ein gewisser Zeitdruck da ist, die neue Saison wieder in der Oberliga Baden-Württemberg zu beginnen und erst wohl ab der Rückrunde zur Nachwuchsliga zu gehören. In diese Richtung laufen unsere Planungen.“