FC 08 Villingen Jugend: Flavio Vogt schafft beim 3:2 gegen den Freiburger FC einen Hattrick

1 Stark: Flavio Vogt (links) schnürte für die Villinger A-Junioren gegen den Freiburger FC einen Dreierpack. Foto: Marc Eich

Villinger A-Junioren landen in der Oberliga gegen den Freiburger FC einen wichtigen Heimerfolg. B-Junioren siegen souverän in Kuppenheim mit 4:0. Ikiz-Team spielt gegen Pfullendorf 1:1.









Die drei höherklassiegen Nachwuchsteams des FC 08 Villingen erlebten ein erfolgreiches Wochenende. A-JUNIOREN OBERLIGA FC 08 Villingen – Freiburger FC 3:2 (1:0). Flavio Vogt war bei Villingen der Spieler des Tages. Mit einem Hattrick (35./70./72.) hatte er sein abstiegsbedrohtes Team in diesem wichtigen Heimspiel mit 3:0 in Führung geschlossen. Doch die Gäste aus Freiburg steckten nicht auf und kamen in den letzten zehn Minuten mit zwei Treffern noch einmal stark auf.