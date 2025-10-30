FC 08 Villingen Jugend: Favoritenrolle und der Befreiungsschlag beim SSV Reutlingen

Für die Villinger Jugendteams steht ein wichtiges Wochenende an. Während A- und C-Junioren oben mitspielen, hoffen die B-Junioren in Reutlingen auf den Wendepunkt.

Die A- und C-Jugend gehen an diesem Spieltag als klare Favoriten in ihrer Matches. Während die B-Jugend auswärts gegen starke Reutlinger ran muss. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – JFV Dreisamtal (Sonntag, 13.30 Uhr). Das Team von Mike Duffner trifft an diesem Wochenende auf den Tabellenzehnten JFV Dreisamtal. Das ist ein Gegner, der für den Tabellendritten der Verbandsliga machbar erscheint. „Wir gehen klar als Favorit in dieses Match. Wir müssen an die Leistung der vergangenen Woche beim 4:2-Erfolg in Emmendingen anknüpfen“, so Coach Mike Duffner.

Er fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, Unachtsamkeiten bei gegnerischen Standards, die zu Gegentoren führen, zu vermeiden. Spieler und Trainer ziehen an einem Strang, um die Vorgaben in den kommenden Partien besser umzusetzen.“ B-JUNIOREN OBERLIGA SSV Reutlingen – FC 08 Villingen (Samstag, 16.30 Uhr). Die B-Jugend des FC 08 Villingen möchte einen Dreier holen, damit sie sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen kann. Am vergangenen Wochenende kassierten die jungen Nullachter gegen die TSG Hoffenheim in letzter Sekunde das 1:1. Der letzte Sieg liegt knapp zwei Wochen zurück.

Der FC 08 konnte die Stuttgarter Kickers mit 4:1 bezwingen. „Wir haben in dieser Saison einige Unentschieden geholt. So kommen wir in der Tabelle jedoch nicht weiter. Ziel sind drei Punkte“, sagt 08-Trainer Zoltan Kovac. Er weiß jedoch um die Stärke der Reutlinger: „Sie spielen daheim und sind der klare Favorit.“ C-JUGEND VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – Kehler FV (Sonntag, 11 Uhr). „Wir müssen am Sonntag gewinnen. Wir wollen in den ersten drei, vier Positionen der Liga landen, da darf gegen solche Gegner nichts anbrennen“, sagt der Villinger Coach Massimo Verratti. „Mich regt die Niederlage gegen den SC Lahr vor zwei Wochen immer noch ziemlich auf. Über Tabellenführer Pfullendorf meint er: „Sie gewinnen aktuell alles, da müssen wir alles geben.“