FC 08 Villingen Jugend: Favoritenrolle und der Befreiungsschlag beim SSV Reutlingen

Für die Villinger Jugendteams steht ein wichtiges Wochenende an. Während A- und C-Junioren oben mitspielen, hoffen die B-Junioren in Reutlingen auf den Wendepunkt.
Die A- und C-Jugend gehen an diesem Spieltag als klare Favoriten in ihrer Matches. Während die B-Jugend auswärts gegen starke Reutlinger ran muss. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – JFV Dreisamtal (Sonntag, 13.30 Uhr). Das Team von Mike Duffner trifft an diesem Wochenende auf den Tabellenzehnten JFV Dreisamtal. Das ist ein Gegner, der für den Tabellendritten der Verbandsliga machbar erscheint. „Wir gehen klar als Favorit in dieses Match. Wir müssen an die Leistung der vergangenen Woche beim 4:2-Erfolg in Emmendingen anknüpfen“, so Coach Mike Duffner.