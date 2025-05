FC 08 Villingen Karlo Kuranyi zieht es zurück zum VfB Stuttgart

Gegen den SGV Freiberg traf Karlo Kuranyi am Samstag noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich und machte im Allgemeinen ein gutes Spiel. In der kommenden Saison will er sich in der U21 des VfB Stuttgart durchsetzen.