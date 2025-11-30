FC 08 Villingen Jugend: Doppelpacker, ein echter Coup gegen Bissingen und ein Last-Minute Freistoßtor

An diesem Wochenende jubeln die A- und B-Junioren des FC 08 Villingen über wichtige Dreier, während die C-Junioren in einem direkten Duell knapp den Kürzeren ziehen.
Die A-Junioren feiern einen Derbysieg, den B-Junioren gelingt ein mentaler Befreiungsschlag. Die C-Junioren müssen eine Heimpleite hinnehmen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGASC Pfullendorf – FC 08 Villingen 1:3 (1:1). Das Team von 08-Coach Mike Duffner erarbeitete sich beim SC Pfullendorf einen wichtigen 3:1-Erfolg. Auf dem Papier schien die Aufgabe für den Tabellenführer beim Zehnten klar – doch das Derby entwickelte seine ganz eigene Dynamik. Pfullendorf ging nach einem Handfoulelfmeter in der 24. Minute überraschend in Führung und setzte die Villinger damit unter Druck. In der 34. Minute schwächte sich der SC selbst, als ein Spieler wegen Ballwegschlagens und eines Foulspiels an Blendi Hoxha Gelb-Rot sah.