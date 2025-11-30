FC 08 Villingen Jugend: Doppelpacker, ein echter Coup gegen Bissingen und ein Last-Minute Freistoßtor

An diesem Wochenende jubeln die A- und B-Junioren des FC 08 Villingen über wichtige Dreier, während die C-Junioren in einem direkten Duell knapp den Kürzeren ziehen.

Die A-Junioren feiern einen Derbysieg, den B-Junioren gelingt ein mentaler Befreiungsschlag. Die C-Junioren müssen eine Heimpleite hinnehmen. A-JUNIOREN VERBANDSLIGASC Pfullendorf – FC 08 Villingen 1:3 (1:1). Das Team von 08-Coach Mike Duffner erarbeitete sich beim SC Pfullendorf einen wichtigen 3:1-Erfolg. Auf dem Papier schien die Aufgabe für den Tabellenführer beim Zehnten klar – doch das Derby entwickelte seine ganz eigene Dynamik. Pfullendorf ging nach einem Handfoulelfmeter in der 24. Minute überraschend in Führung und setzte die Villinger damit unter Druck. In der 34. Minute schwächte sich der SC selbst, als ein Spieler wegen Ballwegschlagens und eines Foulspiels an Blendi Hoxha Gelb-Rot sah.

Die Antwort der Nullachter folgte noch vor der Pause: Marko Knezevic traf in der 42. Minute per Kopf zum Ausgleich und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. In der 65. Minute war es erneut Knezevic, der mit dem 2:1 das Spiel drehte. „Marko hat ein tolles Spiel gemacht. Beim ersten Tor war es ein super Kopfball, beim zweiten steht er genau richtig“, lobte Duffner seinen Spieler.

Die endgültige Entscheidung besorgte Melvin Phillip kurz vor Schluss mit dem 3:1. „Es war ein echtes, ruppiges Derby – eng, kämpferisch und intensiv. Sie standen sehr tief, aber am Ende hat unsere Qualität verdient den Unterschied gemacht. Mental waren wir heute sehr stark“, so der Villinger Trainer. B-JUNIOREN OBERLIGAFC 08 Villingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 3:0 (2:0). Eine echte Überraschung lieferten die B-Junioren des FC 08 ab. Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage in Heidenheim zeigte die Elf von Zoltan Kovac eine beeindruckende Reaktion.

Paul Eisen brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, Saak Festeris legte nur acht Minuten später das 2:0 nach. Kurz nach der Pause erhöhte Timo Klausmann auf 3:0 und sorgte früh für klare Verhältnisse.

Der FC 08 steckt zwar noch in der Abstiegszone, doch mental ist dieser verdiente Sieg ein echter Befreiungsschlag. „Wir haben von Anfang an aggressiv, clever und mit viel Druck gespielt. Wir haben unsere Chancen genutzt, das war unsere beste Saisonleistung“, resümiert 08-Trainer Zoltan Kovac den überzeugenden Heimerfolg.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA FC 08 Villingen – FV Lörrach-Brombach 0:1 (0:0). Die C-Junioren des FC 08 kassierten fünf Minuten vor dem Ende noch das Gegentor und gingen somit leer aus. „Es ist bitter und ärgerlich – wir haben ein Freistoßtor so knapp vor dem Ende bekommen. Spielerisch waren wir etwas besser, der Gegner hat gut verteidigt. Ich denke, dass ein Unentschieden das korrekte Ergebnis gewesen wäre. Ich hatte den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass es eines der wichtigsten Matches der Saison ist. Es war eine verpasste Chance, weil Tabellenführer SC Pfullendorf unentschieden gespielt hat“, zeigt sich der 08-Trainer Massimo Verratti enttäuscht über die Heimniederlage.