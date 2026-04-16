FC 08 Villingen Jugend: Coach Kevin Vurusic macht seinen Jungs viel Mut

Die Oberliga-B-Junioren aus Villingen gastieren beim Spitzenreiter Bietigheim. Das Duffner-Team hat frei. Die C-Junioren stehen daheim vor einer lösbaren Aufgabe.
Zwei der drei höherklassigen Nachwuchsmannschaften des FC 08 sind am Wochenende im Einsatz. Die Villinger A-Junioren haben in der Verbandsliga nach ihrem 8:1-Sieg in Dreisamtal spielfrei, hoffen weiterhin als Tabellenzweiter auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Offenburg und stellen auch am Wochenende Spieler für die Verbandsliga-Mannschaft der U21 ab.