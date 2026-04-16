FC 08 Villingen Jugend: Coach Kevin Vurusic macht seinen Jungs viel Mut

Die Oberliga-B-Junioren aus Villingen gastieren beim Spitzenreiter Bietigheim. Das Duffner-Team hat frei. Die C-Junioren stehen daheim vor einer lösbaren Aufgabe.

Zwei der drei höherklassigen Nachwuchsmannschaften des FC 08 sind am Wochenende im Einsatz. Die Villinger A-Junioren haben in der Verbandsliga nach ihrem 8:1-Sieg in Dreisamtal spielfrei, hoffen weiterhin als Tabellenzweiter auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Offenburg und stellen auch am Wochenende Spieler für die Verbandsliga-Mannschaft der U21 ab.

B-Junioren Oberliga FSV Bietigheim-Bissingen – FC 08 Villingen (Samstag, 12 Uhr). Zwei völlig unterschiedliche Welten treffen aufeinander: Der Tabellenführer empfängt den abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten aus Villingen.

Die Nullachter um ihren neuen Coach Kevin Vurusic kassierten vor einer Woche eine 1:5-Niederlage gegen Walldorf. Der 08-Trainer sah dennoch auch positive Ansätze bei seinem Team: „Walldorf war sehr effektiv. Unsere Leistung war insgesamt in Ordnung. Die Jungs sollten relativ befreit in Bietigheim auftreten. Wir haben dort nichts zu verlieren. Ich möchte ein selbstbewusstes Auftreten der Mannschaft sehen“, unterstreicht es Kevin Vurusic. Der neue Coach hofft außerdem, dass die Mannschaft ihre zuletzt gezeigte Verunsicherung nach Rückschlägen besser wegstecken kann.

Fünf Spieltage hat der FC 08 noch zu absolvieren. Noch ist in Sachen Klassenerhalt noch nichts verloren, aber einige Punkte brauchen die B-Junioren noch.

C-Junioren Verbandsliga

FC 08 Villingen – SG Markgräflerland (Sonntag, 11 Uhr). Die Mannschaft um Coach Massimo Verratti (7.) empfängt die abstiegsgefährdete SG (11.). Das zuletzt spielfreie Wochenende nutzten die Villinger zu einer Turnierteilnahme in Ottersweier beim Cordial-Cup. Am Ende stand der vierte Platz für die Nullacht-Talente, die sich gerne für das Endturnier der Serie an Pfingsten in Tirol qualifiziert hätten.

„Alles andere als ein Heimsieg gegen Markgräflerland wäre enttäuschend“, gibt Massimo Verratti die Richtung für Sonntag vor.