1 Die Villinger B-Junioren (hier Marko Knezevic, links) wollen gegen den SC Freiburg im Friedengrund punkten. Foto: Roland Sigwart

Trainer Mike Duffner und sein Team hoffen am Mittwochabend daheim auf den ersten Sieg in der DFB-Nachwuchsliga.









B-Junioren DFB-Nachwuchsliga: FC 08 Villingen – SC Freiburg (Mittwoch, 18.30 Uhr). Villingens Trainer Mike Duffner hatte in der Winterpause seine Jungs gefragt, auf welches Spiel sie sich am meisten in der Nachwuchsliga freuen. Exakt das Heimduell gegen den Sportclub (4./9) stand bei den jungen Nullachtern bei der Abstimmung an erster Stelle.