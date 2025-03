FC 08 Villingen Jugend: B-Junioren warten weiter auf ihren ersten Punktgewinn

Brüder-Paar beim TSV Frommern Thomas und Robin Martaler – ein Karriereende und ein Comeback

Für Thomas und Robin Martaler hat Fußball schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Der eine Bruder hat nun seine Schuhe an den Nagel gehängt, der andere will nach langer Verletzungspause dem TSV Frommern zum Klassenerhalt in der Landesliga verhelfen.