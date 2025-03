Die Heimpartie in der DFB-Nachwuchsliga gegen den SV Darmstadt 98 geht mit 0:3 verloren. Die A-Junioren unterliegen dem SV Waldhof Mannheim mit 0:2.

Alle drei höherklassigen Nachwuchsteams des FC 08 Villingen hatten am Wochenende Heimrecht.

FC 08 Villingen – SV Waldhof Mannheim 0:2 (0:0). Für die A-Junioren des FC 08 Villingen wird die Luft im Abstiegskampf nach der 0:2- Niederlage gegen Waldhof Mannheim dünner, weil Konkurrent TuS Ergenzingen mit 5:1 gegen den Offenburger FV gewonnen hat.

Lesen Sie auch

Die Nullachter spielten eine schwache erste Halbzeit und kassierten gegen druckvolle Mannheimer in der 40. Minute das 0:1. „Ich hatte das Gefühl, dass wir die Hosen voll hatten“, nimmt Trainer Toni Szarmach kein Blatt vor den Mund.

Adrian Klein vergab vor der Pause eine große Chance auf den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel verschoss dann auch noch Melvin Phillip einen Elfmeter. Nach einem Pfostenschuss von Doli Dialundama traf Mannheim im Gegenzug zum 2:0 (63.).

Die Gäste kassierten zwar noch eine Rote Karte wegen Foulspiels (70.), doch Villingen konnte das Spiel nicht mehr drehen. „Es ist Fußball. Wenn wir per Elfmeter das 1:1 machen, dann gehen wir als Sieger vom Platz“, kann Szarmach der besseren zweiten Halbzeit aber erst einmal wenig Positives abgewinnen.

Nun werden die Gegner von der Papierform her immerhin erst einmal einfacher: Am kommenden Sonntag steht ein kleines Abstiegsendspiel beim Offenburger FV an.

B-Junioren DFB-Nachwuchsliga

FC 08 Villingen – Darmstadt 98 0:3 (0:1). Die B-Junioren des FC 08 Villingen warten weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn in der DFB-Nachwuchsliga.

In der ersten Halbzeit zeigten die Nullachter eine couragierte Leistung und erarbeiteten sich mehrere Großchancen. „Es war die beste Halbzeit der ganzen Saison“, lobt Trainer Mike Duffner sein Team.

Das einzige Manko stand auf der Anzeigetafel: 0:1. In der 11. Spielminute hatte Jannis Ihring die Lilien nach einem seitlichen Freistoß in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang legten die Gäste nach. Lean Deniz Demir verwertete einen Eckball zum 2:0 (49.). Den Schlusspunkt setzte Ali Esmaili (3:0/87.) per Elfmeter.

Aufgrund dieses Spielverlaufs wirkte Mike Duffner in der Nachbetrachtung etwas ratlos: „Wir hatten gute Aktionen, haben uns dafür aber nicht belohnt. Wir müssen weitermachen, mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Das Gute aus 08-Sicht: Es bleibt dem Team nichts anderes übrig, als das Spiel schnell abzuhaken, denn bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es mit dem Spiel gegen den SC Freiburg weiter.

FC 08 Villingen – FC Emmendingen 1:0 (0:0). Die Pokalhelden vom Mittwoch waren etwas müde. Frederik Merz (53.) erzielte das Tor des Tages für die jungen Nullachter, die ihren vierten Platz stabilisierten. „Wir haben uns gegen ein defensiv eingestelltes Emmendinger Team schwergetan, fanden offensiv zu wenig Lösungen. Das Pokalspiel gegen Freiburg steckte noch in den Kleidern“, zog Trainer Denis Stogianidis ein Fazit.

Die weiteren Ziele der C-Junioren: „Wir wollen stabil die Saison zu Ende spielen und natürlich im Pokal möglichst viel erreichen“, verriet Denis Stogianidis auch, dass sie am Samstag bereits ihren kommenden Halbfinal-Gegner SC Lahr (Landesliga) beobachteten. Das Duell findet am 17. April in Lahr statt.