Drittes Spiel, dritte Niederlage: Die B-Junioren des FC 08 warten weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn in der DFB-Nachwuchsniederlage. In einem munteren Fußballspiel hätten sogar noch mehr als acht Tore fallen können.

In der MS-Technologie Arena sahen die in etwa 250 Zuschauer Gäste, die etwas besser in die Partie fanden. Wladislav Schäfer hatte in der 7. Spielminute den ersten Abschluss für Gonsenheim. In der 13. Minute schlugen die Nachwuchskicker aus dem Mainzer Stadtbezirk dann eiskalt zu: Matti Fleischer schlug eine Ecke scharf auf David Eckart, der die Gäste per Fallrückzieher aus kurzer Distanz mit 1:0 in Front brachte.

Gute Reaktion nach dem 0:1

Den ersten nennenswerten Abschluss der Nullachter verbuchte Danis Bilajac (18.). Ab der 24. Minute wurde es dann rasant: Zunächst schoss 08-Keeper Jonathan Bob Eckart an, von dem aus der Ball an den Pfosten knallte. Dann setzten sich die Gäste etwas glücklich auf der linken Angriffsseite durch und Titus Ole Henseler scheiterte aus nächster Nähe an Bob.

Auf der anderen Seite wurde 08-Kapitän Marko Knezevic daraufhin im gegnerischen Strafraum gefällt. Den berechtigten Strafstoß verwandelte Blendi Hoxha (28.) souverän.

Am Ende geht es ganz schnell

Die beste Phase der Nullachter dauerte aber nicht lange an, weil die Gäste ihre Fehler knallhart ausnutzten. In der 38. Minute gewannen sie die Kugel am gegnerischen Sechszehner und spielten die Situation dann perfekt aus. Arda Sevda legte auf Marouan Attia quer, der nur noch zum 2:1 einschieben musste.

Mit einem Wahnsinnssolo fast von der Mittellinie hätte Sevda kurz vor der Halbzeitpause sogar fast noch auf 3:1 gestellt. Dieses Ergebnis stellten die Gäste dann aber in der 55. Minute tatsächlich her. Elia Celar hatte zuvor mit einer Grätsche auf der Torlinie gerettet. Nach der anschließenden Ecke köpfte Henseler ein.

Kaan Yilmaz (60.) verkürzte zwar zwischenzeitlich auf 2:3, doch Eckart (68.), Henseler (73.) und Sevda (89.) stellten gegen die immer löchriger werdende 08-Defensive den 6:2-Endstand her.