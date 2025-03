Die B-Junioren des FC 08 Villingen haben spielfrei, absolvieren lediglich ein Testspiel gegen die U17 der TSG Balingen. Währenddessen sind die A- und die C-Junioren der Nullachter im Einsatz.

A-JUNIOREN OBERLIGA

Lesen Sie auch

FC 08 Villingen – VfR Aalen (Sonntag, 13.30 Uhr). Am 17. November verloren die A-Junioren des FC 08 beim SGV Freiberg. Fast vier Monate später starten die Nullachter am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfR Aalen in die Rückserie.

„Die Vorbereitung war recht lang und durchwachsen. Wir hatten viele Kranke und Verletzte“, sagt Toni Szarmach. Der neue A-Junioren-Trainer muss gegen den VfR Aalen auf Luis Milinovic verzichten. Einige Spieler hat zudem die Grippe erwischt.

Szarmach gibt vor dem Spiel des Tabellenzehnten gegen den Tabellensiebten die Blickrichtung vor: „Wir schauen nur auf uns. Es fehlt uns noch ein bisschen die Konstanz und die Konzentration im Abschluss, aber im Wettbewerb ist ohnehin alles anders.“

Das Warten hat ein Ende. „Wir sind alle froh. Ab Sonntag gibt es keine Entschuldigungen mehr. Was zählt, ist der Sonntag“, so der 08-Coach.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC 08 Villingen – Kehler FV (Sonntag, 11 Uhr). Die C-Junioren hatten nach der Winterpause bereits drei Spiele, sammelten in diesen vier Punkte. Darunter war auch ein 1:1 gegen den FV Lörrach-Brombach, der auf Platz zwei steht.

„Die Mannschaft ist größtenteils fit. Der Kader und die Leistungsdichte ist groß. Wir haben einige Spieler von der Schwarzwaldakademie zu uns geholt. Wir haben dadurch an Qualität zugelegt, das sieht man auch am Ergebnis gegen Lörrach“, sagt Trainer Denis Stogiannidis. Der Tabellenvierte wird den Tabellenneunten entsprechend selbstbewusst empfangen.