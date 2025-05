FC 08 Villingen Jugend: Abstiegskampf und klare Ansagen von A-Junioren-Coach Toni Szarmach

1 Die Villinger A-Junioren könnten mit einem Sieg in Böblingen die Abstiegszone in der Oberliga verlassen. Foto: Victoria Lang Die Villinger U19 sollte am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Böblingen in der Oberliga nachlegen. Die B-Junioren spielen erst am Mittwoch daheim gegen den SV Sandhausen.







Die Villinger A-Junioren stehen im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga in Böblingen vor einem nächsten „Endspiel“. Die B-Junioren können sich am Wochenende noch zurücklehnen. Ihr Heimspiel in der DFB-Nachwuchsliga gegen den SV Sandhausen wurde auf kommenden Mittwoch (19 Uhr) verlegt, da einige Villinger Spieler am Wochenende bei der südbadischen Auswahl im Einsatz sind. Die C-Junioren biegen auf die Saisonzielgerade ein und stehen gegen den SC Pfullendorf vor einem schweren Heimspiel.