FC 08 Villingen – Jugend: A-Junioren verlieren erstmals – die B-Jugend hält in Mannheim lange mit

Alle drei höherklassigen Nachwuchsteams des FC 08 gehen am Wochenende leer aus. Aber die Spiele sind für die Trainer und Spieler ein guter Lernfaktor.

Die drei höherklassigen Villinger Jugendteams hatten am Wochenende das Nachsehen. Besonders die A- und C-Junioren mussten bittere Niederlagen hinnehmen, während die B-Junioren gegen den Oberliga-Tabellenführer Waldhof Mannheim lange mithielten. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – SG Kuppenheim 0:1 (0:1). Die A-Jugend des FC 08 Villingen musste ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Zuvor hatten die Nullachter drei Siege in Folge eingefahren.

Als Favorit ins Spiel gegangen, fand das Team von Coach Mike Duffner kein Mittel gegen die kompakte Defensive der SG Kuppenheim. „Wir hätten heute 180 Minuten spielen können und hätten kein Tor erzielt“, resümierte Duffner. Das entscheidende Gegentor fiel in der 17. Minute durch Julian Kratzmann nach einem Freistoß, bei dem die Villinger Abwehr nicht konsequent genug verteidigte: „Der Freistoß kam in die Mitte und keiner von uns hat richtig verteidigt. Das Gegentor war vermeidbar.“

Trotz der Kritik an seiner Mannschaft lobt Duffner den Gegner: „Bei uns hat immer der letzte entscheidende Pass gefehlt. Man muss aber auch sagen, dass Kuppenheim überragend verteidigt hat.“

Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) steht für die Duffner-Elf bereits das Achtelfinale im A-Junioren SBFV-Pokal gegen die SG Orsingen-Nenzingen auf dem Programm.

B-JUNIOREN OBERLIGASV Waldhof Mannheim – FC 08 Villingen 5:2 (2:2). Die B-Jugend des FC 08 Villingen musste sich beim Oberliga-Tabellenführer Waldhof Mannheim deutlich mit 2:5 geschlagen geben. Trotz der klaren Niederlage zeigte sich Coach Zoltan Kovac zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Es war ein gutes Spiel von uns. Die Leistung hat gepasst. Waldhof ist ein sehr starker Gegner“, betont Kovac.

Bis zum 3:2 der Gastgeber in der 50. Spielminute hielt die Kovac-Elf gut mit und zeigte auf Augenhöhe ihr Potenzial. Die Tore für den FC 08 hatten bis dahin Timo Kramer und Timo Klausmann erzielt. „Unser Gegner war nicht wirklich besser als wir. Kurz vor dem 3:2 hatten wir eine riesige Chance – wenn wir die nutzen, sieht das Spiel ganz anders aus. Die Tore danach waren einfach nur ausgespielte Konter“, so Kovac weiter.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGASC Lahr – FC 08 Villingen 3:2 (3:0). Auch die C-Jugend des FC 08 Villingen musste eine Niederlage hinnehmen. Bereits nach 32 Minuten lagen die Nullachter beim SC Lahr mit 0:3 zurück. „Es ist unglaublich, denn eigentlich waren wir besser. Wir hatten unsere Chancen, konnten sie aber nicht nutzen“, so 08-Trainer Massimo Verratti.

Das erste Tor des SC resultierte aus einem Handelfmeter, dazu kamen zwei individuelle Fehler. Die beiden Treffer der Villinger – durch Timo Rozmarin und Bennet Hug– fielen zu spät, um das Spiel noch zu drehen.