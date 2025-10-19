FC 08 Villingen – Jugend: A-Junioren verlieren erstmals – die B-Jugend hält in Mannheim lange mit

Alle drei höherklassigen Nachwuchsteams des FC 08 gehen am Wochenende leer aus. Aber die Spiele sind für die Trainer und Spieler ein guter Lernfaktor.
Die drei höherklassigen Villinger Jugendteams hatten am Wochenende das Nachsehen. Besonders die A- und C-Junioren mussten bittere Niederlagen hinnehmen, während die B-Junioren gegen den Oberliga-Tabellenführer Waldhof Mannheim lange mithielten. A-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – SG Kuppenheim 0:1 (0:1). Die A-Jugend des FC 08 Villingen musste ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Zuvor hatten die Nullachter drei Siege in Folge eingefahren.