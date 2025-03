FC 08 Villingen Jugend: A-Junioren überraschen mit einem Punktgewinn in Walldorf

1 Die Villinger A-Junioren – hier Tyler Schilling (links) – standen gegen Astoria Walldorf defensiv sehr stabil und entführten verdient einen Punkt. Foto: Roland Sigwart

Die B-Junioren kassieren in der Nachwuchsliga – unglücklich – in Sandhausen ihre vierte Niederlage in Serie. Warum C-Juniorencoach Denis Stogianidis in Bahlingen unzufrieden ist.









Alle drei höherklassigen Mannschaften des FC 08 Villingen waren am Wochenende im Einsatz. Dabei verließen die Villinger A-Junioren mit einem wertvollen 0:0 bei Tabellenführer Astoria Walldorf in der Oberliga ihren Abstiegsplatz und sind nun Achter. Die B-Junioren warten in der DFB-Nachwuchsliga weiter auf ihren ersten Punktgewinn.