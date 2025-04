Die höherklassigen Nachwuchsteams des FC 08 Villingen sind am Wochenende im Einsatz. Die C-Junioren haben sogar zwei Spiele zu absolvieren.

A-JUNIOREN OBERLIGA

Offenburger FV – FC 08 Villingen (Sonntag, 15 Uhr). „Es ist das Spiel der Spiele“, blickt Toni Szarmach, der Trainer der A-Junioren des FC 08, auf die Partie beim Offenburger FV voraus.

Beide Teams liegen auf einem Abstiegsplatz. Während die Nullachter drei Punkte vom „rettenden Ufer“ trennen, sind es bei Offenburg sechs Zähler. „Für sie ist es die allerletzte Chance, aber wir müssen auch gewinnen“, meint Szarmach.

In einem solchen Kellerduell würden zahlreiche Faktoren eine Rolle spielen, erklärt der 08-Coach. Fest steht für ihn: „Es wird Kampf geben. Es geht um alles.“ Optimistisch macht Szarmach die gute zweite Halbzeit gegen Waldhof Mannheim. Er weiß aber auch: „Es ist natürlich auch Kopfsache.“ Die Villinger bauen auf ihren zuletzt ordentlichen Leistungen auf und wollen den Befreiungsschlag schaffen.

B-JUNIOREN DFB-Nachwuchsliga

SV Gonsenheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 11 Uhr). Die Hinrunde in der Nachwuchsliga ist absolviert. Die Mannschaft um Coach Mike Duffner steht ohne Punkte am Tabellenende und gastiert am Sonntag bei den Mainzer Vorstädtern aus Gonsenheim, die ebenfalls Neuling in der Liga sind, aber schon zehn Punkte auf dem Konto vorweisen.

Bei den Nullachtern stimmten überwiegend die Leistungen in den ersten sechs Spielen, aber die Erträge eben nicht. Deshalb möchte Mike Duffner etwas für Lockerheit in der Mannschaft sorgen: „Wir reisen bereits am Samstag nach Mainz und werden gemeinsam dort etwas unternehmen. Natürlich hoffen wir alle, dass wir am Sonntag endlich punkten können.“

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

SV Weil – FC 08 Villingen (Freitag, 18.30 Uhr) und Offenburger FV – FC 08 (Sonntag, 13 Uhr). Die Mannschaft um Coach Denis Stogianidis hat ein Doppelprogramm vor sich, möchte kräftig punkten, um den vierten Platz zu verteidigen. „Wir werden personell auch angesichts der Doppelbelastung rotieren“, betont der Villinger Trainer. Das Pokalhalbfinale beim SC Lahr wurde übrigens auf den Samstag, 12. April (10.30 Uhr) vorverlegt.