1 Auf Maximilian Rudy (am Ball) ist beim FC 08 Verlass. In Böblingen traf er doppelt. Foto: Eibner Beim 2:0-Sieg in Böblingen schnürt Maximilian Rudy für die Nullachter in der Oberliga einen Doppelpack. Die C-Junioren verlieren daheim gegen den SC Pfullendorf.







Die Villinger A-Junioren haben in der Oberliga einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt geschafft. Die B-Junioren waren am Wochenende spielfrei und bereiten sich auf das Heimspiel in der DFB-Nachwuchsliga am Mittwoch (19 Uhr) gegen den SV Sandhausen vor.