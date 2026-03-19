FC 08 Villingen Jugend: A-Junioren nehmen vom Pokalkrimi gegen den SC Freiburg viel Energie mit

Für das Duffner-Team steht in Kuppenheim die nächste Top-Partie an. Die B-Junioren stehen gegen den SC Freiburg II unter Zugzwang, die C-Junioren sinnen gegen Lahr auf eine Revanche.
Die 08-A-Junioren haben sich am Mittwochabend im Viertelfinale des SBFV-Pokals daheim gegen den Bundesligisten SC Freiburg (2:3) teuer verkauft. Erst in der Nachspielzeit gelang dem Sportclub der Siegtreffer. Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Coach Mike Duffner „stolz“ auf sein Team: „Die Jungs sind es mutig angegangen und sind über sich hinausgewachsen.“