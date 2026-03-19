FC 08 Villingen Jugend: A-Junioren nehmen vom Pokalkrimi gegen den SC Freiburg viel Energie mit

Für das Duffner-Team steht in Kuppenheim die nächste Top-Partie an. Die B-Junioren stehen gegen den SC Freiburg II unter Zugzwang, die C-Junioren sinnen gegen Lahr auf eine Revanche.

Die 08-A-Junioren haben sich am Mittwochabend im Viertelfinale des SBFV-Pokals daheim gegen den Bundesligisten SC Freiburg (2:3) teuer verkauft. Erst in der Nachspielzeit gelang dem Sportclub der Siegtreffer. Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Coach Mike Duffner „stolz“ auf sein Team: „Die Jungs sind es mutig angegangen und sind über sich hinausgewachsen.“

Das Spitzenspiel A-Junioren, Verbandsliga: SG Kuppenheim – FC 08 Villingen (Samstag, 13 Uhr). Schwere Aufgabe für den FC 08 – es geht zum Tabellendritten. Wollen die Villinger im Meisterschaftszweikampf mit Offenburg bestehen, muss die Hürde Kuppenheim übersprungen werden. Dies weiß auch Mike Duffner. „Aber wir nehmen viel Energie aus dem Pokalspiel am Mittwoch gegen den SC Freiburg nun mit nach Kuppenheim.“

SC Freiburg kommt

B-Junioren, Oberliga: FC 08 Villingen – SC Freiburg II (Samstag, 14 Uhr). Zwölf Punkte haben die Schützlinge von Zoltan Kocac bisher auf dem Konto. Nach dem Heimspiel gegen die Sportclub-Reserve sollen es im Kampf gegen den Abstieg mehr sein. Doch einfach wird es gegen den spielstarken Tabellensechsten nicht.

„Wir haben großen Respekt vor Freiburg, das ist ein großer Verein. Aber wir müssen daheim anfangen zu punkten. Dafür müssen wir aggressiv und clever spielen“, meint der Villinger Trainer.

Klare Ansage

C-Junioren, Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Lahr (Sonntag, 11 Uhr). Die jungen Nullachter haben nach der Niederlage in Freiburg gegen den Tabellenachten aus Lahr einen Dreier auf dem Plan.

Coach Massimo Verratti sagt vor dem Heimspiel: „Wir sind nach dem Freiburg-Patzer auf Wiedergutmachung aus. Außerdem wollen wir uns für die Hinspielniederlage in Lahr revanchieren. Wir müssen einfach aggressiver spielen – und wir müssen den Lahrer Torjäger Luka Nikolic in den Griff bekommen.“