Es gibt beim FC 08 Villingen weitere personelle Neuigkeiten. Zwei Spieler bleiben – fünf Abgänge gibt es zu vermelden.

Mit Jonas Busam und Enrico Krieger bleiben zwei wichtige Defensivspieler an Bord.

Jonas Busam

Busam geht damit in seine fünfte Saison beim FC 08. Der 27-Jährige wechselte 2021 nach Villingen und absolvierte 120 Pflichtspiele. In der vergangenen Spielzeit hatte er mit einer starken Rückrunde maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Ein Kreuzbandriss im letzten Saisonspiel warf ihn jedoch zurück.

„Jonas ist sowohl charakterlich als auch sportlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, erklärt der Geschäftsführer und Sportliche Leiter Marcel Yahyaijan. „Jonas ist in den vergangenen Jahren sehr gereift. Die Verletzung hat ihn kurzfristig zurückgeworfen, aber wir sind überhzeugt, dass er wieder sein Top-Niveau erreichen wird.“

Enrico Krieger

Auch Enrico Krieger verlängert seinen Vertrag beim FC 08 und geht damit in seine dritte Saison bei den Schwarz-Weißen. Der 20-Jährige kommt auf 30 Einsätze in dieser Spielzeit, davon 17 in der Startelf, und wurde meist als Außenverteidiger eingesetzt.„Enrico ist jung, athletisch und schnell. In der Rückrunde hat er auch fußballerisch den nächsten Schritt gemacht“, sagt Yahyaijan. „Sein Entwicklungsprozess ist noch nicht abgeschlossen – wir freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt.“

Fünf Spieler gehen

Den FC 08 werden hingegen Mokhtar Boulachab, Samet Yilmaz, Eduard Heckmann, Admir Osmicic und David Kercek verlassen. „Wie bereits mehrfach betont, hätten wir uns mit allen Spielern eine weitere Zusammenarbeit unter den passenden Rahmenbedingungen vorstellen können“, erklärt Yahyaijan. „Gerade bei Mokhtar und Samet ist der Abschied besonders schade – beide waren über viele Jahre ein fester Bestandteil des Vereins. Wir danken allen Spielern, die den Verein verlassen werden, für ihren Einsatz und wünschen ihnen sportlich wie persönlich alles Gute für ihren weiteren Weg.“

Stand der Kaderplanung

Aktuell umfasst der Kader der ersten Mannschaft 16 Feldspieler und zwei Torhüter. Ziel ist es, mit mindestens 18 Feldspielern plus zwei Torhütern in die neue Oberliga-Spielzeit

zu starten.

„Wir verspüren keinen Druck. Wir führen gezielt Gespräche mit potenziellen externen Neuzugängen“, so Marcel Yahyaijan. „Zudem haben wir jederzeit die Möglichkeit, Spieler aus der U21 flexibel in den Kader der ersten Mannschaft zu integrieren. Wir wollen den Kader bewusst schlank und entwicklungsfähig halten – Qualität und Perspektive stehen im Mittelpunkt.“

Zwei U21-Neuzugänge

Auch bei der U21 schreitet die Kaderplanung voran. Mit Jason Barth (Stürmer, U19 TuS Ergenzingen) und Philipp Märländer (Linksverteidiger, SSV Reutlingen) konnten zwei talentierte Neuzugänge verpflichtet werden.

„Beide Spieler bringen ein spannendes Profil mit und erhalten bei uns die Chance, sich über die U21 für die erste Mannschaft zu empfehlen“, so Yahyaijan.

Aktuell hat die U21 damit 15 Spieler für die neue Saison unter Vertrag. Ein offener Punkt bleibt die Torwartposition: „Wir brauchen definitiv noch zwei Torhüter für die U21. Unser Ziel ist es, einem jungen Talent eine echte Chance zu geben – wir schließen aber auch nicht aus, zusätzlich einen erfahrenen Keeper zu holen, der das Team anführt und stabilisiert“, sagt Marcel Yahyaijan.