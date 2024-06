1 Blickt nach dem Pokalgewinn und der Oberliga-Meisterschaft schon auf die Herausforderung Regionalliga: Mario Klotz. Foto: Marc Eich

Was für ein Kontrast zum 1. Juni im Friedengrund. Wo nach dem furiosen 3:2 gegen Pforzheim in Sachen Jubel und Lautstärke alle Dämme brachen, ist nach dem Regionalliga-Aufstieg Ruhe eingekehrt. Nur zwei Männer sind vor dem Kabinentrakt der MS Technologie-Arena zu sehen: Mario Klotz und Adam Adamos. Zeit für das große Meister-Interview.









Doch bevor es die Außentreppe zur VIP-Lounge hochgeht, muss der Cheftrainer noch kurz in den Kabinentrakt. Es dauert keine Minute, da hat Mario Klotz beide Objekte der Begierde in den Händen: Den schicken südbadischen Glaspokal und die nicht ganz so schöne Hartplastik-Scheibe für die Meisterschaft in der Oberliga BW, die am 1. Juni 4100 begeisterte Zuschauer mitfeierten.