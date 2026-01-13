FC 08 Villingen – Interview: Kampf ums Überleben und gegen die Arroganz – so soll 2026 die Wende her

Kaffee (schwarz), Latte Macchiato, dazu eine Flasche Wasser – danach ist klar: Villingens neue Vorstände haben eine Mammutaufgabe vor sich. Es geht für den FC 08 „ums Überleben“.
Alexander Steudtner, Frederick Bruno und Dominik Falk hätten sich auch nicht vorstellen können, dass Coach Steffen Breinlinger ausgerechnet an dem Tag seinen Rücktritt erklärt, als wir uns im Villinger Café am Riettor treffen. Der Interview-Termin war lange zuvor ausgemacht. „Die Entscheidung von Steffen kam für uns alle überraschend“, gibt Alexander Steudtner zu.