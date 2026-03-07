FC 08 Villingen in Oberachern: Es fehlt das Erfolgserlebnis – Nullachter verlieren enges Spiel

Die Villinger unterliegen in Oberachern mit 0:1. Der FC 08 nutzt einige hochkarätige Chancen nicht und muss weiter auf den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr warten.

Oberliga: SV Oberachern – FC 08 Villingen 1:0 (0:0). Der FC 08 wartet im neuen Jahr in der Oberliga – nach den ersten drei Spielen – weiterhin auf den ersten Sieg. In einem engen südbadischen Duell vor 340 Zuschauern in Oberachern nutzten die Nullachter im ersten Durchgang sehr gute Chancen nicht, kassierten schnell nach Wiederbeginn den Treffer des Tages und konnten danach den Hebel nicht mehr umlegen. Villingen bleibt Tabellensiebter.

Die Personalien In der Startaufstellung der Villinger veränderte sich zwangsweise schon einiges im Vergleich zum 2:2 gegen den 1. CfR Pforzheim. In Oberachern fehlten Nico Tadic (gesperrt) und Gabi Cristilli (Kreuzbandriss). Außerdem nahm Enrico Krieger zunächst auf der Bank Platz.

In der Startelf standen somit neu: Christian Derflinger, Nico Hug und Gian-Luca Feißt.

Die erste Halbzeit – Pfeifhofer nutzt gute Chancen nicht

In der fünften Minute machten es die Oberacherner bei ihrer ersten Chance im Villinger Fünfmeter-Raum mit einem Querpass zu kompliziert und schlossen durch Yves Borie nicht erfolgreich ab.

Der FC 08 tat sich in den ersten Minuten etwas schwer, gut und strukturiert ins Spiel reinzufinden. Aber die Villinger steigerten sich ab Minute 15, erarbeiteten sich immer mehr Spielanteile. In der 18. Minute verzeichnete Fabio Pfeifhofer die erste gute Möglichkeit der Gäste.

Pfeifhofer rückte bei den Chancen der Nullachter nun immer mehr in den Mittelpunkt. In der 21. und in der 37. Minute vergab die Nummer 9 hochkarätige Möglichkeiten aus jeweils kurzer Entfernung. Auf der anderen Seite hatte ein starker Torhüter Andrea Hoxha eine aussichtsreiche Chance von Marin Stefotic pariert. Kurz vor dem Halbzeitpfiff warf sich Leon Albrecht in einen Scharfschuss von Nico Huber. Torlos ging es in die Pause. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Villinger schon führen müssen.

Die zweite Halbzeit – mit einem unnötigen Gegentor

Im zweiten Durchgang waren sechs Minuten gespielt, als der FC 08 einen völlig unnötigen Gegentreffer kassierte: Nach einem Einwurf von Leon Albrecht in der eigenen Hälfte, eroberten die Oberacherner schnell den Ball und schlossen durch Marin Stefotic – er traf aus spitzem Winkel – zum 1:0 ab.

In den Folgeminuten standen die Villinger defensiv im Feuer. Hoxha verhinderte einen größeren Rückstand. Die Gäste taten sich schwer, wieder das Spiel – so wie vor der Pause – an sich zu reissen. Die Oberacherner erkämpften sich in den Zweikämpfen einige Vorteile. Aber der eingewechselte Yannick Spät hätte in der 83. Minute den Ausgleich aus kurzer Entfernung für die Nullachter einfach markieren müssen.

Am Ende stand ein verdienter, knapper Sieg des SV Oberachern nach einem –wie erwartet – hart umkämpften Duell.

08-Trainer Matthias Uhing braucht mit seiner Mannschaft endlich ein Erfolgserlebnis in diesem Frühjahr. Gegen Backnang am kommenden Samstag daheim sollte es endlich klappen. Ansonsten müssen die Villinger tabellarisch langsam in den Rückspiegel schauen.

Statistik

SV Oberachern: Redl – Sheron, Zwick, Stefotic (72. Vrazalica), Güzelcoban (73. Hauser), Huber, Weiß (80. Gjuraj), Recht, Borie (73. Bauer), Scherer, Carnier (89. Mörmann). FC 08: Hoxha – Liserra, Busam, Pintidis, Albrechti – Rinaldi, Derflinger (56. Krieger), Hug (72. Yannick Spät), Müller – Pfeifhofer (72. Glück), Feißt (86. Rudy).Tor: 1:0 Stefotic (51.).

Schiedsrichterin: Selina Menzel (Stutensee).

Zuschauer: 340. Gelbe Karten: Güzelcoban, Recht, Scherer/ Busam, Pintidis, Rinaldi.

Hoxha – Liserra, Pintidis, Busam – Rinaldi, Krieger (54. Hug) – Tadic, Pintidis, Albrecht (90. J. Spät), Cristilli (26. Feißt) – Müller, Pfeifhofer.