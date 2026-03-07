FC 08 Villingen in Oberachern: Es fehlt das Erfolgserlebnis – Nullachter verlieren enges Spiel

Die Villinger unterliegen in Oberachern mit 0:1. Der FC 08 nutzt einige hochkarätige Chancen nicht und muss weiter auf den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr warten.
Oberliga: SV Oberachern – FC 08 Villingen 1:0 (0:0). Der FC 08 wartet im neuen Jahr in der Oberliga – nach den ersten drei Spielen – weiterhin auf den ersten Sieg. In einem engen südbadischen Duell vor 340 Zuschauern in Oberachern nutzten die Nullachter im ersten Durchgang sehr gute Chancen nicht, kassierten schnell nach Wiederbeginn den Treffer des Tages und konnten danach den Hebel nicht mehr umlegen. Villingen bleibt Tabellensiebter.