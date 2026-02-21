FC 08 Villingen in Neckarsulm: Zwei Blitz-Gegentore – danach fehlen den Nullachtern die Lösungen

Der FC 08 verliert beim Restart bei starken Neckarsulmern mit 0:3. Erst kurz vor dem Ende verzeichnen die Gäste ihre erste klare Chance. Cristian Giles ist einer der besten Akteure.
Oberliga: Türkspor Neckarsulm – FC 08 Villingen 3:0 (2:0). Der FC 08 hat vor 200 Zuschauern sein erstes Spiel im neuen Jahr – der Restart – völlig in den Sand gesetzt. Während die Gastgeber mit zwei Blitztoren wie die Feuerwehr auf dem sehr rutschigen Kunstrasen loslegten und danach viele Dinge richtig gut machten, fiel dem FC 08 spielerisch nicht viel ein. Die Villinger erspielten sich gegen insgesamt tiefstehende Neckarsulmer in den 92 Minuten nur eine klare Chance!