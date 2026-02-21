FC 08 Villingen in Neckarsulm: Zwei Blitz-Gegentore – danach fehlen den Nullachtern die Lösungen

Der FC 08 verliert beim Restart bei starken Neckarsulmern mit 0:3. Erst kurz vor dem Ende verzeichnen die Gäste ihre erste klare Chance. Cristian Giles ist einer der besten Akteure.

Oberliga: Türkspor Neckarsulm – FC 08 Villingen 3:0 (2:0). Der FC 08 hat vor 200 Zuschauern sein erstes Spiel im neuen Jahr – der Restart – völlig in den Sand gesetzt. Während die Gastgeber mit zwei Blitztoren wie die Feuerwehr auf dem sehr rutschigen Kunstrasen loslegten und danach viele Dinge richtig gut machten, fiel dem FC 08 spielerisch nicht viel ein. Die Villinger erspielten sich gegen insgesamt tiefstehende Neckarsulmer in den 92 Minuten nur eine klare Chance!

Die Personalien Die Anfangsformation der Nullachter musste nicht überraschen. Die Villinger begannen hinten mit einer Dreierkette, in der Neuzugang Marco Ehmann agierte. Dies aber nur 45 Minuten lang. Danach wurde der Ex-Profi aus taktischen Gründen ausgewechselt.

Fabio Liserra blieb auf der Bank. Noah Haller, ein weiterer Neuzugang, kam in der Schlussphase zum Einsatz. Nico Hug, der dritte Neuzugang, zählte zwar zum Kader, debütierte aufgrund Trainingsrückstand aber noch nicht.

Bei den Neckarsulmer stand überraschend der zuletzt aufgrund einer Migräne ausgefallene Torjäger und Ex-Nullachter Cristian Giles in der Startformation. Giles war einer der stärksten Akteure auf dem Platz und belohnte sich auch mit einem Treffer.

Die erste Halbzeit

Das Spiel war kaum angepfiffen, da gingen die Neckarsulmer durch einen Flachschuss von Philipp Seybold – hervorragend bedient von Burak Alabas – mit 1:0 in Führung. Waren die Villinger Spieler gedanklich noch im Bus? Anders lässt sich nicht erklären, warum es nur zwei Zeigerumdrehungen durch Fabio Lettieri 2:0 für den Aufsteiger stand. Die 08-Akteure versammelten sich vor dem Wiederanspiel sofort zu einem Kreis und pushten sich lautstark gegenseitig.

In der Folgezeit machten die Gäste zwar das Spiel, aber Neckarsulm verteidigte stark, ließ nichts zu und wartete weiter auf die Fehler der Schwarzwälder. Ein Treffer von Giles wurde in der 25. Minute wegen angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen. Doch spätere Videoaufnahmen besagten das Gegenteil. Der Torjäger war es auch, der kurz vor der Pause eine große Chance nicht verwerten konnte.

Und der FC 08 in den ersten 45 Minuten? Im Spiel nach vorne zu statisch, zu behäbig. Es fehlten die Lösungen für einen Abschluss.

Die zweite Halbzeit

In den zweiten 45 Minuten genau das gleiche Bild: Neckarsulm stand tief, gewann viele Zweikämpfe und lauerte auf Aussetzer der Gäste. Und so kam es auch. Ein Spielaufbau der Villinger sprang zurück wie eine Billardkugel – vor die Füße von Cristian Giles, der sich zum 3:0 (68.) nicht zweimal bitten ließ.

Damit war eine Vorentscheidung gefallen. Ja, die Villinger waren sehr bemüht, hatten viel Spielbesitz, doch die Aktionen im letzten Drittel des Spielfeldes waren zu dürftig, um noch einen Treffer zu erzielen. Der Pfostenschuss des eingewechselten Gian-Luca Feißt (87.) war die einzig klare Chance der Nullachter während des gesamten Spiels!

Die Statistik

Türkspor Neckarsulm: Rombach – Marmein, Hellmann, Seybold, (81. Di Biccari), Diettrich, Lettieri (88. Croturu), Grupp, Alabas, Dipa (81. Kilic), Brockmann (74. Divkovic), Giles (74. Sohm).

F C 08 Villingen: Hoxha – Rinaldi, Ehmann (46.Krieger), Busam, Tadic, Pintidis (61. Feißt), Derflinger (80. Glück), Cristilli (65. Haller)– Müller, Pfeifhofer (72. Yannick Spät).

Tore: 1:0 Seybold (4.), 2:0 Lettieri (6.), 3:0 Giles (68.).

Schiedsrichter: Christian Buschmann (Echterdingen).

Zuschauer: 150.