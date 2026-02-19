FC 08 Villingen in Neckarsulm: Vorfreude, Revanche-Gelüste, Startelfpoker und Videos für die Mülltonne

Mit welcher Strategie die Nullachter auf dem Kunstrasen in Neckarsulm erfolgreich sein wollen. Warum Coach Matthias Uhing personell von „Millimeter-Entscheidungen“ spricht.

Oberliga: Türkspor Neckarsulm – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasen neben dem Pichterich-Stadion). Endlich – das Warten hat ein Ende. Die Winter-Vorbereitungsperiode ist abgehakt. Der FC 08 (7./29) ist heiß auf sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr. Es geht zum Aufsteiger nach Neckarsulm (11./22), der noch um den Klassenerhalt kämpft.

Die Spielvorbereitung Nur eine Trainingseinheit war in dieser Woche bei den Nullachtern vom erneuten Schneefall betroffen. „Wir wollten eine taktische Spielform absolvieren, mussten diese aber dann aufgrund der Bodenverhältnisse durch eine intensive Belastungseinheit ersetzen. Somit konnten wir in diesem Bereich noch einmal einen zusätzlichen Reizpunkt setzen“, berichtet Coach Matthias Uhing von einer sehr guten Stimmung im Team, das sich nun auf den Restart freut.

Der 08-Coach blickt auf die Partie

Matthias Uhing erwartet am Samstag eine Neckarsulmer Mannschaft, „die lauf-und kampfstark ist. Türkspor besitzt in der Defensive, wir haben es bei unserer 0:2-Hinspielniederlage gesehen, sehr viel Stabilität und hat um Spielertrainer Julian Grupp eine spielerisch gute Mittelfeldachse. Neckarsulm braucht noch jeden Punkt für den Klassenerhalt. Sie werden die Initiative ergreifen. Für uns wird wichtig sein, dass wir im Ballbesitz die richtigen Lösungen parat haben. Dies war im Hinspiel nicht der Fall. Genauso müssen wir effektiv gegen den Ball arbeiten.“

Die Startelf

Die Villinger haben personell eine sehr gute Ausgangslage, denn alle Spieler sind fit. Ob Neuzugang Nico Hug, der noch etwas Trainingsrückstand aufweist, am Samstag schon zum Kader zählt, will der Trainerstab kurzfristig entscheiden. In Sachen Startelf möchte Matthias Uhing nicht viel verraten. Er sagt aber: „Jeder Spieler bietet sich an. Es wird personell ein paar Millimeter-Entscheidungen geben.“

Die Lage in Neckarsulm

Mit großem Interesse hat Julian Grupp, der Spielertrainer von Türkspor Neckarsulm, die personellen Bewegungen zuletzt beim FC 08 verfolgt. Der Coach beweist Humor: „Ein neuer Trainer mit neuen Vorstellungen, der Abgang eines großen Torjägers – meine Videos von Villingen vor der Winterpause konnte ich für die Spielvorbereitung in dem Mülleimer schmeißen“, sagt und lacht Julian Grupp. Aber natürlich hat er sich über den FC 08 informiert.

Aufgrund der Veränderungen bei den Nullachtern rechnet Grupp am Samstag mit einem „ganz anderen Spiel wie bei unserem ersten Aufeinandertreffen im Friedengrund“.

Das sagt der Trainer

Der Neckarsulmer Coach stellt heraus, „dass wir in Sachen Klassenerhalt noch längst nicht überm Berg sind. Der elfte Platz liest sich für einen Aufsteiger zwar auf den ersten Blick gut, aber 22 Punkte aus 19 Spielen sind bisher nicht die Welt. Jedes Spiel für uns bis zum Saisonende wird deshalb ein Endspiel werden. Wir rechnen mit vier Absteigern.“

In der Vorbereitung hatten die Neckarsulmer mit ungewohnten Winterbedingungen in Nordwürttemberg zu kämpfen: „Wir mussten laufend improvisieren, weil es hier schon lange nicht mehr so viel geschneit hat wie in den vergangenen Wochen.“

Der Ex-Villinger Christian Giles fiel zuletzt aufgrund einer Migräne aus, könnte aber am Samstag beim Restart wieder zum Kader zählen. In dieser Woche gab es bei Türkspor eine – für den externen Beobachter – überraschende Trennung.

In beiderseitigem Einvernehmen wurde der Vertrag von Leistungsträger Steven Neupert aufgelöst. Für Julian Grupp aber keinesfalls überraschend: „Es gab schon länger einige Gespräche. Steven wollte aus verschiedenen Gründen nun kürzertreten.“

Erste Absage für das Wochenende

Die zweite Spielabsage im neuen Jahr in der Oberliga ist fix. Nachdem das Nachholspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen vor einer Woche nicht stattfinden konnte, kann auch die für diesen Samstag geplante Partie zwischen dem 1. CfR Pforzheim und dem SSV Reutlingen witterungsbedingt nicht angepfiffen werden.