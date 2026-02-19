FC 08 Villingen in Neckarsulm: Vorfreude, Revanche-Gelüste, Startelfpoker und Videos für die Mülltonne

Mit welcher Strategie die Nullachter auf dem Kunstrasen in Neckarsulm erfolgreich sein wollen. Warum Coach Matthias Uhing personell von „Millimeter-Entscheidungen“ spricht.
Oberliga: Türkspor Neckarsulm – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasen neben dem Pichterich-Stadion). Endlich – das Warten hat ein Ende. Die Winter-Vorbereitungsperiode ist abgehakt. Der FC 08 (7./29) ist heiß auf sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr. Es geht zum Aufsteiger nach Neckarsulm (11./22), der noch um den Klassenerhalt kämpft.