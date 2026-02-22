FC 08 Villingen in Neckarsulm: Kein Schönreden, aber auch keine Fruststimmung – Analysen sind gefragt

Die Nullachter wurden von der destruktiven Spielweise der Neckarsulmer überrascht. Warum das erste Heimspiel gegen Pforzheim am Samstag völlig anders laufen kann.

Oberliga: Der Sonntagvormittag nach der 0:3-Auftaktniederlage in Neckarsulm. 08-Coach Matthias Uhing hat daheim längst noch einmal das Spiel per Video analysiert und auch mit seinen Trainern bereits besprochen. Das Gesamtfazit in der Nachbetrachtung: „Ja, es war eine bittere Niederlage. Wir reden auch nichts schön, ziehen die Schlüsse daraus und blicken weiterhin positiv nach vorne.“

Die Villinger wurden auf dem sehr engen und rutschigen Kunstrasen mit der überraschend destruktiven Taktik der Neckarsulmer auf dem falschen Fuß erwischt. Mit neun Feldspielern agierten die Gastgeber grundsätzlich in der eigenen Hälfte. Nur Ex-Nullachter Cristian Giles blieb vorne.

Das sagt Marcel Yahyaijan

Der 08-Sportdirektor bilanzierte: „Neckarsulm hatte einen klaren Plan, hat es clever gemacht und verdient gewonnen. Jede Gästemannschaft, die dort schnell mit 0:2 zurückgelegen wäre, hätte es dann schwer gehabt. Wir müssen daraus lernen und nach vorne schauen.“

„Wir hatten Villingen im Vorfeld genau analysiert, wollten ihnen den Ball überlassen und auf Fehler warten“, sagte nach dem Schlusspfiff Spielertrainer Julia Grupp offen.

In der Hinrunde hatte der Aufsteiger noch viel offensiver agiert, aber intern waren die Verantwortlichen in der Winterpause zu dem Entschluss gekommen: Strategieänderung – zuerst Defensive.

Schnelle Gegentore als Hypothek

„Erschwerend kamen für uns natürlich die beiden schnellen Gegentore hinzu“, so Matthias Uhing, der dann aber auch ein Lob für sein Team parat hatte: „Wir haben uns im Verlauf des Spiels stabilisiert, suchten nach Lösungen und hatten viel Ballbesitz.“ Aber nur eine klare Chance – kurz vor dem Spielende ein Pfostenschuss von Gian-Luca Feißt – verzeichneten die Gäste.

In der Pause hatte der Villinger Trainer die Dreierkette aufgelöst, das Mittelfeld neu positioniert und die Flügel doppelt besetzt. Doch: Wenn der FC 08 hinter die Neckarsulmer Fünfer-Kette kam, stand man schon fast hinter der Torauslinie.

Stadion oder Kunstrasen am Samstag?

Nach dem Aufarbeiten der Auftaktniederlage richten sich die Blicke der Nullachter auf das erste Heimspiel des neuen Jahres am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. CfR Pforzheim. Schon wieder in der MS Technologie Arena oder auf dem Kunstrasen? Der Rasen im Stadion ist noch sehr nass und tief.

Die Temperaturen sollen jedoch in der neuen Woche ansteigen. 08-Vorstandsmitglied Alex Steudtner ist mit der Stadt Villingen-Schwenningen wegen dieser Thematik aktuell im Gespräch. „Wir würden gerne wieder im Stadion spielen“, sagt Marcel Yahyaijan.

08-Coach Matthias Uhing weiß: „Selbst wenn wir auf dem Kunstrasen spielen, wird es ein ganz anderes Spiel. Pforzheim wird auf jeden Fall mehr mitspielen wollen.“

Statistik

Türkspor Neckarsulm: Rombach – Marmein, Hellmann, Seybold, (81. Di Biccari), Diettrich, Lettieri (88. Croturu), Grupp, Alabas, Dipa (81. Kilic), Brockmann (74. Divkovic), Giles (74. Sohm).

F C 08 Villingen: Hoxha – Rinaldi, Ehmann (46.Krieger), Busam, Tadic, Pintidis (61. Feißt), Derflinger (80. Glück), Cristilli (65. Haller)– Müller, Pfeifhofer (72. Yannick Spät).

Tore: 1:0 Seybold (4.), 2:0 Lettieri (6.), 3:0 Giles (68.).

Schiedsrichter: Christian Buschmann (Echterdingen).

Zuschauer: 150