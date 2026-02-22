FC 08 Villingen in Neckarsulm: Kein Schönreden, aber auch keine Fruststimmung – Analysen sind gefragt

Die Nullachter wurden von der destruktiven Spielweise der Neckarsulmer überrascht. Warum das erste Heimspiel gegen Pforzheim am Samstag völlig anders laufen kann.
Oberliga: Der Sonntagvormittag nach der 0:3-Auftaktniederlage in Neckarsulm. 08-Coach Matthias Uhing hat daheim längst noch einmal das Spiel per Video analysiert und auch mit seinen Trainern bereits besprochen. Das Gesamtfazit in der Nachbetrachtung: „Ja, es war eine bittere Niederlage. Wir reden auch nichts schön, ziehen die Schlüsse daraus und blicken weiterhin positiv nach vorne.“