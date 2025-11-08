FC 08 Villingen in Karlsruhe: Großartige Teamleistung – viel Anerkennung nach dem klaren Sieg

Über was sich Coach Steffen Breinlinger und Sportdirektor Marcel Yahyaijan besonders gefreut haben. KSC-Coach Dietmar Blicker sieht einen „sehr starken“ Auftritt des FC 08.

Dies 94 Minuten des FC 08 gegen die Karlsruher Talentschmiede waren für die mitgereisten 20 Villinger Fans eine große Augenweide. Effektiv, kämpferisch stark und vor allem mit viel Spielfreude, so präsentierten sich die Gäste am Samstagnachmittag im schmucken Badenia Stadion. Die U23 des KSC blieb chancenlos. Die ersten Stimmen.

Steffen Breinlinger Der Villinger Coach freute über eine „sehr gute Teamleistung. Wir waren defensiv sehr stabil und vorne haben wir unsere Chancen genutzt. Wir hätten sogar früher klarer führen können. Es freut mich sehr, und es spricht auch für unsere Mannschaft, dass wir immerhin Leistungsträger wie Fabio Liserra, Nico Tadic und Georgios Pintidis ersetzen konnten. Ich habe immer gesagt, dass jeder Spieler für uns sehr wichtig ist.“

Marcel Yahyaijan

Der 08-Sportdirektor gratulierte dem Team zu einer „sehr guten Leistung. Von Anfang an hat es hundertprozentig gepasst. Wir waren sehr präsent, stark in den Zweikämpfen. Wir freuen uns über die Entwicklung in den vergangenen Wochen. Es geht weiter in die richtige Richtung. Ich habe auch nach dem nicht gelungenen Saisonstart immer gesagt, dass unsere Mannschaft viel Potenzial hat.“

Leon Albrecht

Der Nullacht-Akteur verdiente sich wieder eine Fleißnote, verrichtete viel Laufarbeit auf der linken Seite, war stark in den direkten Duellen. Er lobte sein Team: „Die Grundlage heute war, dass wir hinten sehr stabil standen. Das 2:0 von Christian war Mitte der zweiten Halbzeit dann der Dosenöffner. Ich hatte heute nie das Gefühl, dass noch etwas für uns anbrennt. Ich denke, unser Sieg war auch in dieser Höhe verdient.“

Dietmar Blicker

Der KSC-Trainer gratulierte dem FC 08 zu einer „sehr starken Leistung. Ich habe ja im Vorfeld des Spies schon gesagt, wie stark diese Villinger Mannschaft ist. Wir hingegen haben heute Sachen gemacht, die uns hätten nicht passieren dürfen, vor allem zu viele leichte Fehler. Nur, wenn wir eine sehr gute Leistung heute geboten hätten, wären wir Villingen ebenbürtig gewesen. Aber unsere junge Mannschaft kann daraus lernen.“