FC 08 Villingen in Karlsruhe: Großartige Teamleistung – viel Anerkennung nach dem klaren Sieg

Über was sich Coach Steffen Breinlinger und Sportdirektor Marcel Yahyaijan besonders gefreut haben. KSC-Coach Dietmar Blicker sieht einen „sehr starken“ Auftritt des FC 08.
Dies 94 Minuten des FC 08 gegen die Karlsruher Talentschmiede waren für die mitgereisten 20 Villinger Fans eine große Augenweide. Effektiv, kämpferisch stark und vor allem mit viel Spielfreude, so präsentierten sich die Gäste am Samstagnachmittag im schmucken Badenia Stadion. Die U23 des KSC blieb chancenlos. Die ersten Stimmen.