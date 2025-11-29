FC 08 Villingen in Essingen: Irrenhaus-Spiel, fünf Standard-Treffer, 08-Traumtore – Punkteteilung

In der letzten Sekunde schafft Gastgeber TSV Essingen noch den 3:3-Ausgleich. Auf dem kleinen Kunstrasen war jede Menge „Musik“ drin – der FC 08 das bessere Team.

Oberliga: TSV Essingen – FC 08 Villingen 3:3 (1:0). Was für ein Kunstrasen-Spektakel auf der Ostalb. Fünf Standard-Treffer prägten die Partie, genauso wie zwei Traumtore der Nullachter. In der allerletzten Sekunde schafften die Essinger in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich. Ein Punktgewinn bei starken Essingern ist zwar für die Nullachter nicht schlecht, doch es war mehr möglich. Seit sechs Spielen sind die Villinger somit ungeschlagen. Mit Platz sechs und 29 Punkten geht der FC 08 nun in die Winterpause.

Die Personalien Drei Veränderungen in der Startformation nahm 08-Coach Steffen Breinlinger – im Vergleich zum Reutlingen–Spiel –vor: Für Enrico Krieger rückte Fabio Liserra in die Innenverteidigung. Angelo Rinaldi agierte hier auf rechts. In der Offensive machten Fabio Pfeifhofer und Matthes Glück jeweils Platz für Gian-Luca Feißt und Kevin Müller Platz.

Die erste Halbzeit

Die Nullachter zeigten sofort ihr spielerisches Potenzial auf dem engen Kunstrasen, waren bereits in der ersten Halbzeit das bessere Team, konnten sich aber in dieser Phase kaum große Chancen erspielen. Mit ihrer ersten richtigen Möglichkeit gingen die Essinger in der 37. Minute nach einer Ecke und dem Kopfball von Niklas Groiß überraschend mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause hatte Gian-Luca Feißt Pech mit seinem Linkschuss, der nur knapp das Ziel verfehlte.

Die zweite Halbzeit

Nun nahm das Spiel richtig Fahrt auf: In der 51. Minute köpfte Gabriel Cristilli – hochverdient für die Gäste – nach Flanke von Feißt zum 1:1 ein.

Doch zum zweiten Mal kassierten die Schwarzwälder – in der 58. Minute – nach einem Standard (Freistoß von Patrick Auracher) durch den Kopfball von Lennart Ruther das 1:2. Die Nullachter steigerten sich weiter, vor allem offensiv, waren spielerisch das stärkere Team. Mit einem traumhaften Fallrückzieher war Marcel Sökler (63.) – nach einem Eckball – mit dem 2:2 zur Stelle.

In der 88. Minute landete eine tolle Direktabnahme von Georgios Pintidis zum 3:2 der Nullachter im Essinger Kasten. Wenig später traf Kevin Müller nur die Latte. Das müsste doch für den FC 08 reichen? Denkste.

Schiedsrichterin Daniela Kottmann, die viele Aktionen großzügig laufen ließ, ordnete fünf Minuten Nachspielzeit an. Einen Moment bevor sie in der 95. Minute abpfiff, drückte nach einem erneuten Standard Max Neunhoeffer den Ball zum 3:3 über die Villinger Torlinie.

Bei den Gästen überwog nach dem Schlusspfiff aufgrund der zwei verschenkten Punkte die Enttäuschung, aber der FC 08 hatte auf der Ostalb eine gute Leistung geboten.

Am Samstagabend lädt Coach Steffen Breinlinger das Team nach der Rückfahrt zu sich nach Hause zu einer kleinen Weihnachtsfeier ein. Bis dahin müsste der erste Ärger wieder verflogen sein.

Die Statistik

TSV Essingen: Österle – Ruther (84. Neunhoeffer), Etemi, Funk (60. Leuze), Abele (68. Dudda), Groiß, Wiedmann, Biebl (68. Pfänder), Schellhorn, Auracher, Kilic (71. Hoxha).

FC 08: Hoxha – Albrecht, Busam, Liserra, Rinaldi (68. Krieger), Pintidis, Derflinger, Sökler, Cristilli (90.+3), Müller (90.+3 Glück) – Feißt (85. Pfeifhofer).

Tore: 1:0 Groiß (37.), 1:1 Cristilli (51.), 2:1 Ruther (58.), 2:2 Sökler (63.), 2:3 Pintidis (88.), 3:3 Neunhoeffer (90.+5).

Schiedsrichterin: Daniela Kottmann (Altheim).

Zuschauer: 500.

Gelbe Karte: Auracher, Biebl/Busam.