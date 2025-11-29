FC 08 Villingen in Essingen: Irrenhaus-Spiel, fünf Standard-Treffer, 08-Traumtore – Punkteteilung

In der letzten Sekunde schafft Gastgeber TSV Essingen noch den 3:3-Ausgleich. Auf dem kleinen Kunstrasen war jede Menge „Musik“ drin – der FC 08 das bessere Team.
Oberliga: TSV Essingen – FC 08 Villingen 3:3 (1:0). Was für ein Kunstrasen-Spektakel auf der Ostalb. Fünf Standard-Treffer prägten die Partie, genauso wie zwei Traumtore der Nullachter. In der allerletzten Sekunde schafften die Essinger in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich. Ein Punktgewinn bei starken Essingern ist zwar für die Nullachter nicht schlecht, doch es war mehr möglich. Seit sechs Spielen sind die Villinger somit ungeschlagen. Mit Platz sechs und 29 Punkten geht der FC 08 nun in die Winterpause.